Саакашвили вернули в Польшу, при его задержании пограничники применили силу - спикер погранслужбы

Лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в понедельник вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу - ИФ), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Относительно ситуации с М.Саакашвили. Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели к Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михеила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку", - написал он на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

О.Слободян напомнил историю с прибытием М.Саакашвили в сентябре 2017 года и последующими решениями. "22 сентября 2017 года Мостисский суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу М.Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, требует дополнительной защиты", - изложил хронологию событий спикер погранведомства.

Таким образом, по словам О.Слободяна, в соответствии с указанными судебными решениями "данное лицо находилось не территории Украины незаконно, поэтому, с соблюдением всех юридических формальностей, было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство".

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.

Мостиский районный суд Львовской области 22 сентября принял решение, согласно которому экс-президента Грузии признали виновным в незаконном пересечении государственной границы Украины 10 сентября.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью "ТСН" озвучил варианты дальнейших действий в отношении М.Саакашвили: экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии, добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья, а также "добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу, то есть Польшу".

