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Третья годовщина Минских соглашений. Как Путин всем проиграл
17:02 12.02.2018 |
Представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter по случаю третьей годовщины Минских соглашений подчеркнула, что "ни один пункт РФ не выполнила". Следующий вывод может показаться странным - возможно и хорошо, что Москва упорно отказывалась выполнять взятые на себя обязательства. Да, в Кремле твердили одно и всю ответственность валили на Украину, однако в Брюсселе и Вашингтоне прекрасно понимали, кто оказался самым большим сучком в этой не сказать, что безукоризненной доске, наскоро порезанной на "циркулярке". И если россияне выполнили хотя бы один-два пункта, это не давало бы никакой гарантии успешной реализации "Минска", и как следствие достижения мира на Донбассе. Потому как весь опыт "общения" с Кремлем показал - глупо надеяться на то, что российское руководство начнет чтить заключенные ранее договоренности.
Четкое описание российской политики содержится в третьем предложении поста госпожи Бецы: "РФ нужна война и дестабилизация Украины". И чем больше Москве нужна война, чем дольше она к этому стремится, тем хуже для нее. Однако иного пути в России не выстраивают, играя в патернализм и двигаясь на автомате в рамках Минских соглашений в направлении спорадической эскалации. "Разумеется, тот факт, что большинство его пунктов так и не выполнено, порождает немало соблазнов списать его в утиль. Чем, собственно, и занимается сейчас украинская сторона, приняв, в частности, пресловутый закон о реинтеграции Донбасса, из которого по настоянию депутатов Верховной рады были выброшены сами упоминания минских соглашений", - заявил, например, 9 февраля глава международного комитета российского Совфеда Константин Косачев.
Кремлевские марионетки на Донбассе и вовсе в депрессии. Соглашения не работают. "Замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин по случаю годовщины "Минска" признал: "Если с военной точки зрения, то не выполнен ни один пункт Минских соглашений. Весь перечень, который можно перечислить, - ни один не выполнен. Это как по гуманитарной программе, так и по военной, и по социальной". Его "брат по разуму" - также представляющий "ДНР" Денис Пушилин вообще считает, что в политической части все стало еще хуже. И ему следует готовиться к тому, что после закона о реинтеграции Донбасса лучше точно не станет. Апологетам русскомирья впору в очередной раз возопить о предательстве Москвы. Поскольку "ЛДНР" даже из российских новостей пропали - сплошь теперь Донецкая и Луганская области.
При этом в фейковых республиках во всех бедах по-прежнему винят Украину, называя ее главным нарушителем "Минска", от которого пользы "ЛДНР" все меньше. В РФ тоже все шишки сыплют на голову Киеву, но при этом считают соглашения, как выразился Косачев, "костью" в его горле, а потому, мол, Украина постоянно нарушает договоренности. И в Москве чисто механически продолжают апеллировать к Западу, в частности, к Германии и Франции с требованием надавить на Киев.
Минскими соглашениями европейские друзья Украины ранее действительно выкручивали руки и толкали нас к плохому миру (навроде Брестского для большевиков) с согласием на особый статус и прочие "плюшки" из документа для сепаратистов. А затем последовали резолюции ПАСЕ и ООН, в которых Россия признавалась агрессором и оккупантом. Вместо этого европейцам из Киева все чаще дают советы, как вести себя с Кремлем.
Напоминания об угрозе безопасности в Европе со стороны РФ и том, что украинские воины защищают ее от россиян, звучали и раньше. Только они казались сетованиями и просьбами не бросать Украину наедине с Москвой. Теперь же, когда армия восстановлена, экономика прекратила свое безудержное падение, тональность в переговорах с Европой тоже изменилась. Руководство Украины позволяет себе менторский тон. Например, во время выступления Порошенко в ПАСЕ 11 октября или когда в Давосе он указал европейцам на две главные проблемы и призвал создать новую антироссийскую коалицию.
Определенно не будет меняться набор тезисов и на предстоящей 54-й Мюнхенской конференции безопасности (16-18 февраля), занимающей важное и наполненное символизмом событие, ведь 11 лет назад именно с выступления Путина де-факто началось движение России к своему нынешнему состоянию - изгой против всего мира, который пакостит где только может.
Со стороны Европы все ныне подается в ином свете. Да, в том же коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ, по словам источника "Укринформа", будут "жестко" требовать реформ в Украине в обмен на финансовую помощь, а также выполнения "Минска", но эту часть адресуя уже Москве. Нельзя не вспомнить, что Виктория Нуланд сменилась еще более эффективным и жестким маккейновцем Куртом Волкером, а Дональд Трамп вопреки собственной воле вынужден резко отвечать Кремлю. Как результат, дружбы с Путиным у него не сложилось, а США в целом сейчас агрессивнее реагируют на российскую политику и противодействуют Кремлю (вплоть до изничтожения персонала ЧВК "Вагнера" в Сирии), чем это было при Обаме.
Так что минский ригоризм уже вылезает Кремлю боком. Сейчас минские соглашения становятся все более выгодными нам. Не положения, прописанные в документе, а "Минск" как элемент межгосударственного общения и политический механизм дипломатического давления на стороны. В первую очередь, на Москву. Выражаясь метафорически, постепенно Киеву и союзникам удалось превратить "Минск" в сверло, а кремлевскую деструктивную политику - в цангу, с помощью которых буравится уже не целостность Украины, а основы существования России. Особенно эти изменения болезненны для РФ по мере приближения очередных выборов Путина.
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Минский ригоризм уже вылезает Кремлю боком. Сейчас минские соглашения становятся все более выгодными Украине. Не положения, прописанные в документе, а "Минск" как элемент межгосударственного общения и политический механизм дипломатического давления.
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