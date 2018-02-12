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Гибриды усиливают провокации на Светлодарском направлении
08:29 12.02.2018 |
Первые десять дней февраля на линии противостояния на Донбассе выдались относительно спокойными, что связано сразу с несколькими факторами.
Прежде всего, продолжается режим перемирия. Кроме того, с нашей стороны происходит очередная ротация, да и погодные условия традиционно для февраля весьма неустойчивые и совсем не располагающие к каким-то масштабным движениям.
Тем не менее, по данным штаба АТО, обстрелы со стороны оккупационного корпуса РФ на Донбассе происходили практически каждый день. Приведем только официальные цифры:
- 1 февраля зафиксировали только один обстрел наших позиций вблизи Троицкого (Луганское направление). В тот же день в районе Павлополя на осколочной мине подорвался и погиб военнослужащий 93-й механизированной бригады младший сержант Александр Рыбальченко - единственная наша боевая потеря за 11 дней февраля;
- 2 февраля -4 обстрела. Под удар попали поселок Мироновский, Новоалександровка, Авдеевка и Павлополь. Основным оружием, которое применяли боевики - 82-мм минометы. В результате вражеских обстрелов ранения получили трое военнослужащих.
- 3 февраля снова зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков в районе Авдеевки и Лебединского (приморское направление) из 82-мм минометов, БМП, зенитной установки, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.
- 4 февраля зафиксировано пять обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. При этом впервые за последнее время противник применил 120-мм минометы (в районе Новотроицкого). Один военнослужащий ранен, еще один - получил боевую травму.
- 5 февраля согласно сводке штаба АТО четыре раза противник обстрелял наши позиции в районе Луганского и Лебединского (тут снова отмечено применение 120-мм минометов).
- 6 февраля произошло пять случаев нарушения режима перемирия со стороны боевиков. Снова применялись 120-мм и 82-мм минометы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов трое наших военных получили ранения, еще один - боевое травмирование.
- 7 февраля произошло серьезное увеличение количества обстрелов - так, наши военные зафиксировали аж 17 таких случаев. В результате травму получил один военнослужащий.
- 8 февраля количество обстрелов уменьшилось до четырех, причем "точки приложения усилий" несколько изменились - в сводках теперь фигурируют Широкино, Пески и Водяное. Один военнослужащий получил травму. В этот же день в районе российско-украинской границы в Луганской области произошло весьма неординарное событие - со стороны н.п. Ушаковка Ростовской области был обстрелян из стрелкового оружия наш пограничный наряд. Хотя погибших и раненых нет, но уже первый "тревожный звоночек".
- За 9 февраля зафиксировано шесть случаев нарушения режима тишины. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранение.
- 10 февраля наши военные отчитались о восьми обстрелах со стороны боевиков. Раненых и погибших нет.
Пока на фронте отмечается относительное затишье, активно работают наши службы безопасности в тылу. Сообщения о находках взрывоопасных тайников как в прифронтовой зоне, так и в глубоком тылу стали обыденностью. Активно чистятся и ряд "силовиков" - так, за эти дни сотрудник Службы внешней разведки Украины приговорен к шести годам лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией ДНР, Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца меру пресечения полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову, которого подозревают в государственной измене и участии в террористической организации во время пребывания в плену.
На контрольно-пропускных пунктах активно задерживаются сторонники "молодых республик", которым предъявляются обвинения, которые зачастую заканчиваются выдачей конкретных тюремных сроков. Так, на днях Лисичанский городской суд приговорил жителя Хмельницкой области к трем годам лишения свободы за участие в террористической организации ЛНР.
В целом же можно отметить, что тягучая позиционная война на Донбассе, в которой основным элементом является наличие или отсутствие достаточного количества людских и материальных ресурсов, продолжается. И, увы, конца этому противостоянию пока не видно.
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