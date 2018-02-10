Новая проблема Тимошенко: Чем известен задержанный экс-нардеп Шепелев

Ігор Петренко / Depo.ua

Задержание экс-нардепа Александра Шепелева, который успел посидеть за решеткой в Украине, России и Венгрии, может серьезно ударить по Юлии Тимошенко. О чьих связях с людьми Юры Енакиевского почему-то никто никогда не упоминал.

Сегодня стало известно о задержании одного из наиболее одиозных персонажей украинского "серого" политикума - бывшего народного депутата от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева. По имеющейся информации, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили у экс-нардепа "удостоверение", выданное так называемым "МГБ Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича. И в "Оппоблоке" поспешили "вписаться" за Шепелева. В частности, экс-представитель Виктора Януковича в парламенте Юрий Мирошниченко заявил: в деле Шепелева должны быть соблюдены "презумпция невиновности и беспристрастности". О том, какая может быть "объективность", если этот господин в 2014 году умудрился сбежать из-под стражи, когда находился в киевской больнице, Мирошниченко почему-то промолчал.

Шепелев давно известен в среде банкиров как один из основных финансовых "схемщиков". Впрочем, в своих аферах он дошел и до откровенно "мокрых" дел. Начнем рассказ о нем издалека. По данным СМИ, отчимом экс-нардепа был Владимир Кузнецов - первый начальник управления по борьбе с организованной преступностью Донецкой области. Жена Шепелева Галина - дочь известного в советские времена деятеля потребкооперации Донецкой области, а затем бизнесмена Михаила Фриденталя. Другая дочь Фриденталя - жена Александра Рыбака, сына экс-председателя Верховной Рады времен Януковича.

Очевидно, именно родственные связи Шепелева на Донбассе дали серьезный толчок его карьере. В 2006 и 2007 годах он был избран депутатом по списку БЮТ. Однако в сентябре 2010 года стал "тушкой" и вошел во фракцию Партии регионов. Правда, это не спасло его от возбуждения уголовных дел. За деяния, совершенные во времена пребывания в команде Юлии Тимошенко. Такие действия предыдущего режима мотивировались двумя целями. Во-первых, тогда вся государственная машина активно занималась поиском компромата против Тимошенко. И Шепелев по роду своей деятельности знал о ее работе немало. Во-вторых, именно тогда, говорят, по отмашке старшего сына Януковича - Александра - было принято решение ослабить "Юру Енакиевского" и его окружение.

Как бы там ни было, но в 2012 году ГПУ было открыто дело о хищении средств банка "Родовид" в размере 340 млн грн. Обвинение основывалось на показаниях временного администратора финучреждения Сергея Щербины, который санкционировал выделение 300 млн грн на услуги юридической фирмы, и 40 млн - на ремонт арендованного у Шепелева здания. Кстати, в этом здании арендовал офис еще один одиозный персонаж - Юрий Иванющенко. Щербина признал эти свои решения преступными и заявил, что принял их под давлением Шепелева, которому, по словам Щербины, премьер-министр Юлия Тимошенко предоставила неофициальный статус "куратора". При этом никаких формальных полномочий Шепелев не имел.

Еще одно дело касалось хищений 315 млн средств рефинансирования Национального банка - здесь Шепелев проходит по делу вместе с бывшим "семейным" банкиром Павлом Борулько - учредителем банков "Национальный стандарт", "Владимирский", "Европейский" и других учреждений. Все решения принимал Борулько и должностные лица банков, однако следствие также вышло и на след Шепелева.

В январе 2013 года появилось гораздо более серьезное обвинение. Речь идет о подозрении в организации убийства полковника МВД Ерохина в 2006 году. Тогда министр внутренних дел Юрий Луценко обвинил "какого-то депутата БЮТ Ш." в причастности к убийству Ерохина. Однако официально фамилию Шепелева никто не назвал, обвинения не выдвигались. Лишь в декабре 2010 года состоялся суд над убийцами полковника. Исполнители получили сроки, однако заказчиков следствие не установило. Но уже через два года после вынесения приговора прокуратура заявила, что организатором был Шепелев. Также к этому добавились обвинения в заказе убийства банкира Кириченко в 2003 году и в заказе покушения на убийство банкира Дядечко в 2011-ом.

Шепелев, поняв, что сядет надолго, убежал в Венгрию. И уже в 2013 году он попал в базу Интерпола, и оказался за решеткой в соседней с нами стране. Начался процесс экстрадиции, и буквально через месяц после завершения Революции Достоинства, 26 марта 2014 года, Шепелева и его жену Галину передали украинским правоохранителям. А 5 июля наш герой, который жаловался на состояние здоровья, бежал из Киевской городской клинической больницы. Экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький тогда заявил, что по его "неофициальной оперативной информации", освобождение стоило Шепелеву (или его товарищам) 10 млн долларов.

После этого экс-нардеп решил бежать на восток - и оказался на России. Да и здесь он на свободе пробыл недолго. Его задержали на территории Московской области 19 марта 2015 года. Шепелев просидел в тюрьме около полутора лет, но потом его отпустили. И похоже, не просто так. В августе 2016-го стало известно, что Главная военная прокуратура Украины открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, тот перешел на службу в ФСБ России. Появление "ксивы" "МГБ ДНР" лишь подтверждает эту информацию: Шепелев "слился" окончательно. Интересно, что в конце декабря он был объявлен Россией в международный розыск по подозрению в даче взятки. Но это вполне могли сделать для отвода глаз.

По информации СМИ, беглеца задержали не под Киевом, как сообщили раньше, а то ли на границе с Россией, то ли уже в самой России. Нынешний вид Шепелева свидетельствует о том, что попадать в руки силовиков он точно не хотел. Что дальше? Можно не сомневаться, что меру пресечения ему изберут строгую и рецедива побега не будет. Дальнейшие же события будут зависеть от желания экс-нардепа давать показания. Которые, и это несомненно, некоторым способны хорошенько поджарить крылышки перед началом предвыборной кампании.