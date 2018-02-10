Рост цен производителей в Украине в январе ускорился до 4,4% – Госстат

По ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2017 года) рост цен производителей в январе этого года составил 22%.
В то же время статведомство напомнило, что в январе минувшего года цены в промышленности снизились на 0,3%, в годовом измерении рост цен производителей составил 36,8%.
Как сообщает Госстат, в добывающей промышленности и разработке карьеров в январе текущего года по сравнению с декабрем 2017 года продукция подорожала на 2,7%, в частности, в добыче сырой нефти - на 4,1%, железных руд - на 3,1%.
Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 2,3%, в том числе в производстве химических веществ и химической продукции - на 1,7%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 6,8%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 3,7%, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 3,5%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, а также электрооборудования - на 2,8%. В то же время в производстве кокоса и продуктов нефтепереработки зафиксировано снижение цен на 1,7%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло подорожание продукции на 0,8%. При этом в производстве напитков рост цен составил 1,8%, мяса и мясных продуктов - 1%, сахара – 0,8%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 1%, молочных продуктов - 0,5%.
Как отмечает Госстат, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены в минувшем месяце выросли на 10,2%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году составил 16,5%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в январе 2018 года, %
|январь 2018г. к декабрю 2017г.
|январь 2018г. к январю 2017г.
|Промышленность всего
|104,4
|122,0
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|102,7
|123,1
|Добыча каменного угля
|99,9
|137,1
|Добыча сырой нефти и природного газа
|104,1
|111,1
|Добыча металлических руд
|103,1
|121,1
|Перерабатывающая промышленность
|102,3
|118,0
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100,8
|111,9
|производство мяса и мясных продуктов
|101,0
|129,9
|производство молочных продуктов
|100,5
|114,9
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|101,0
|116,9
|производство сахара
|100,8
|93,2
|производство напитков
|101,8
|114,8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|101,6
|111,9
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|103,6
|113,1
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|98,3
|134,4
|Производство химических веществ и химической продукции
|101,7
|117,5
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|102,8
|111,9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|102,6
|113,8
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|103,7
|126,8
|Машиностроение
|105,5
|119,8
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|103,5
|112,4
|Производство электронного оборудования
|109,0
|129,5
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|102,8
|113,4
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|106,8
|122,1
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|110,2
|131,1
|Товары промежуточного потребления
|103,4
|122,5
|Инвестиционные товары
|103,9
|118,4
|Потребительские товары краткосрочного использования
|100,9
|111,6
|Потребительские товары длительного использования
|103,1
|114,5
|Энергия
|107,3
|129,8
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат