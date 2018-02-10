Рост цен производителей в Украине в январе ускорился до 4,4% – Госстат

Цены в промышленности Украины в январе 2018 года выросли на 4,4%, тогда как в декабре минувшего - на 1,7%, в ноябре – на 1,8% и в октябре - на 2,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

По ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2017 года) рост цен производителей в январе этого года составил 22%.

В то же время статведомство напомнило, что в январе минувшего года цены в промышленности снизились на 0,3%, в годовом измерении рост цен производителей составил 36,8%.

Как сообщает Госстат, в добывающей промышленности и разработке карьеров в январе текущего года по сравнению с декабрем 2017 года продукция подорожала на 2,7%, в частности, в добыче сырой нефти - на 4,1%, железных руд - на 3,1%.

Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 2,3%, в том числе в производстве химических веществ и химической продукции - на 1,7%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 6,8%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 3,7%, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 3,5%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, а также электрооборудования - на 2,8%. В то же время в производстве кокоса и продуктов нефтепереработки зафиксировано снижение цен на 1,7%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло подорожание продукции на 0,8%. При этом в производстве напитков рост цен составил 1,8%, мяса и мясных продуктов - 1%, сахара – 0,8%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 1%, молочных продуктов - 0,5%.

Как отмечает Госстат, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены в минувшем месяце выросли на 10,2%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году составил 16,5%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в январе 2018 года, %

январь 2018г. к декабрю 2017г. январь 2018г. к январю 2017г. Промышленность всего 104,4 122,0 Добывающая промышленность и разработка карьеров 102,7 123,1 Добыча каменного угля 99,9 137,1 Добыча сырой нефти и природного газа 104,1 111,1 Добыча металлических руд 103,1 121,1 Перерабатывающая промышленность 102,3 118,0 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100,8 111,9 производство мяса и мясных продуктов 101,0 129,9 производство молочных продуктов 100,5 114,9 производство хлеба и хлебобулочных изделий 101,0 116,9 производство сахара 100,8 93,2 производство напитков 101,8 114,8 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 101,6 111,9 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 103,6 113,1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 98,3 134,4 Производство химических веществ и химической продукции 101,7 117,5 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 102,8 111,9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 102,6 113,8 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 103,7 126,8 Машиностроение 105,5 119,8 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 103,5 112,4 Производство электронного оборудования 109,0 129,5 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 102,8 113,4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 106,8 122,1 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 110,2 131,1 Товары промежуточного потребления 103,4 122,5 Инвестиционные товары 103,9 118,4 Потребительские товары краткосрочного использования 100,9 111,6 Потребительские товары длительного использования 103,1 114,5 Энергия 107,3 129,8

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат