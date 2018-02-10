Инфляция в Украине в январе ускорилась до 1,5% – Госстат

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 14,1% с 12,6% за минувший год.
Базовая инфляция в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017г. составила 0,7%, к январю минувшего года – 9,8%
На потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%. Наиболее всего (на 10,8% и 7,6%) подорожали овощи и фрукты. На 3-1,1% повысились цены на яйца, молоко, сметану, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло, мясо и мясопродукты. В то же время на 2,7% подешевели гречневая крупа, сахар - на 1%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, в т.ч. табачные изделия - на 1,6%, алкогольные напитки - на 0,5%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел преимущественно за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 6%, цен на сжиженный газ на 4,8% и платы за аренду жилья на 0,9%.
Повышение цен на транспорт в целом на 3% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,4%, автомобилей на 3,4%, а также транспортных услуг на 2,4%.
В сфере связи цены выросли на 2,8%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 25% и местной телефонной связи на 8,3%.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017году составила 13,7%
Индекс цен потребителей в январе 2018г, %
|январь 2018 к декабрю 2017
|январь 2018 к январю 2017
|Индекс потребительских цен
|1,5
|14,1
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|2,0
|17,9
|Продукты питания
|2,1
|18,4
|Хлеб та хлебопродукты
|0,9
|10,7
|Хлеб
|1,4
|20,4
|Макаронные изделия
|1,0
|9,6
|Мясо и мясопродукты
|1,1
|29,7
|Рыба та рыбопродукты
|1,3
|0,6
|Молоко
|1,5
|20,9
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,9
|18,1
|Яйца
|3,0
|27,8
|Масло сливочное
|1,1
|19,3
|Масло подсолнечное
|0,3
|4,0
|Фрукты
|7,6
|39,3
|Овощи
|10,8
|20,7
|Сахар
|-1,0
|-8,8
|Безалкогольные напитки
|0,2
|6,4
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,1
|20,6
|Одежда и обувь
|-3,9
|1,4
|Одежда
|-3,8
|1,1
|Обувь
|-3,9
|1,8
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,4
|10,7
|Содержание и ремонт жилья
|1,3
|8,7
|Водоснабжение
|0,4
|20,6
|Канализация
|0,4
|15,6
|Содержание домов и придомовых территорий
|6,0
|52,7
|Электроэнергия
|0,0
|28,1
|Природный газ
|0,0
|1,2
|Горячая вода, отопление
|0,1
|3,4
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,9
|3,7
|Здравоохранение
|1,4
|8,4
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|1,1
|6,9
|Амбулаторные услуги
|2,7
|15,6
|Транспорт
|3,0
|17,1
|Топливо и масла
|4,4
|21,8
|Транспортные услуги
|2,4
|20,7
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|1,3
|6,6
|Пассажирский автодорожный транспорт
|2,4
|22,4
|Связь
|2,8
|11,7
|Отдых и культура
|1,2
|5,2
|Образование
|1,4
|15,3
|Рестораны та гостиницы
|1,3
|17,0
|Разные товары и услуги
|1,1
|8,0
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат