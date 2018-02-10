Инфляция в Украине в январе ускорилась до 1,5% – Госстат

Инфляция в Украине в январе 2018 года составила 1,5% по сравнению 1% в декабре предыдущего года, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 14,1% с 12,6% за минувший год.

Базовая инфляция в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017г. составила 0,7%, к январю минувшего года – 9,8%

На потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%. Наиболее всего (на 10,8% и 7,6%) подорожали овощи и фрукты. На 3-1,1% повысились цены на яйца, молоко, сметану, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло, мясо и мясопродукты. В то же время на 2,7% подешевели гречневая крупа, сахар - на 1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, в т.ч. табачные изделия - на 1,6%, алкогольные напитки - на 0,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел преимущественно за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 6%, цен на сжиженный газ на 4,8% и платы за аренду жилья на 0,9%.

Повышение цен на транспорт в целом на 3% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,4%, автомобилей на 3,4%, а также транспортных услуг на 2,4%.

В сфере связи цены выросли на 2,8%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 25% и местной телефонной связи на 8,3%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017году составила 13,7%



Индекс цен потребителей в январе 2018г, %

январь 2018 к декабрю 2017 январь 2018 к январю 2017 Индекс потребительских цен 1,5 14,1 Продукты питания и безалкогольные напитки 2,0 17,9 Продукты питания 2,1 18,4 Хлеб та хлебопродукты 0,9 10,7 Хлеб 1,4 20,4 Макаронные изделия 1,0 9,6 Мясо и мясопродукты 1,1 29,7 Рыба та рыбопродукты 1,3 0,6 Молоко 1,5 20,9 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,9 18,1 Яйца 3,0 27,8 Масло сливочное 1,1 19,3 Масло подсолнечное 0,3 4,0 Фрукты 7,6 39,3 Овощи 10,8 20,7 Сахар -1,0 -8,8 Безалкогольные напитки 0,2 6,4 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,1 20,6 Одежда и обувь -3,9 1,4 Одежда -3,8 1,1 Обувь -3,9 1,8 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,4 10,7 Содержание и ремонт жилья 1,3 8,7 Водоснабжение 0,4 20,6 Канализация 0,4 15,6 Содержание домов и придомовых территорий 6,0 52,7 Электроэнергия 0,0 28,1 Природный газ 0,0 1,2 Горячая вода, отопление 0,1 3,4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,9 3,7 Здравоохранение 1,4 8,4 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 1,1 6,9 Амбулаторные услуги 2,7 15,6 Транспорт 3,0 17,1 Топливо и масла 4,4 21,8 Транспортные услуги 2,4 20,7 Пассажирский железнодорожный транспорт 1,3 6,6 Пассажирский автодорожный транспорт 2,4 22,4 Связь 2,8 11,7 Отдых и культура 1,2 5,2 Образование 1,4 15,3 Рестораны та гостиницы 1,3 17,0 Разные товары и услуги 1,1 8,0

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат