Луганское направление: Какие серые села могут быть нашими

Руслан Рудомський / Depo.ua

Вслед за Донбассом Вооруженные силы Украины начали освобождать также населенные пункты "серой зоны" на Луганщине.

В свете активной деоккупации украинской армией поселков в так называемой "буферной зоне" (она же "серая зона"), Depo.ua решил проанализировать: какие населенные пункты до сих пор остаются номинально "ничейными" и поэтому могут вернуться в Украину в ближайшее время.

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07.02.2018 До­нец­кое на­прав­ле­ние: Ка­кие се­ла в се­рой зоне мо­гут быть на­ши­ми

"Пол­зу­чее наступление" укра­ин­ской ар­мии да­ет свои ре­зуль­та­ты уже не толь­ко в ви­де за­хва­чен­ных ки­ло­мет­ров по­лей, но и в ви­де осво­бож­ден­ных на­се­лен­ных пунк­тов.



Сегодня мы рассмотрим ту часть линии разграничения, которая примыкает к так называемой "Луганской народной республике". Напомним, что здесь Вооруженными силами Украины недавно были освобождены села Новоалександровка и Катериновка, которые находятся неподалеку от Попасной.

Молодежное

Село Молодежное хоть и не находится в "серой зоне", а с августа 2014-го года полностью подконтрольно "ЛНР" (линия разграничения проходит по западной окраине села), однако после освобождения Новоалександровки и Катериновки оно оказалось словно зажато ими.

Будучи небольшим селом (367 жителей до войны), Молодежное интересно тем, что находится рядом с линией фронта, а его восточная окраина фактически примыкает к оккупированному Первомайску.

Характерной особенностью данного населенного пункта является то, что в отличие от подавляющего большинства сел данного района оно русскоязычное (86,38% русскоязычного населения против 13,62% украиноязычного). Те же Катериновка и Новоалександровка почти полностью украиноязычные.

Золотое

Город Золотое по состоянию на начало войны имело население около 17 000 жителей, которые были заняты работой на местных угольных шахтах. Их здесь насчитывается целых три ("Золотое", "Первомайская" и "Карбонит"), и все они сейчас находятся на грани полного затопления (приход "большой воды" с оккупированной территории ожидается уже весной 2018-го года).

Кроме этого город важен тем, что через него проходит несколько железнодорожных веток (станции Горный, Горняцкий и Марьевка), а также автомобильная дорога Т-1316, которая соединяет оккупированный Первомайск с независимой Украиной.

Что интересно, до войны Золотое было частью Первомайска и имело общий с ним городской совет, но в октябре 2014-го года было исключено из состава Первомайского горсовета и присоединено к Попаснянскому району Луганской области. А в феврале 2015-го "Минском-2" Золотое было разделено на две части: украинскую и "ЛНРовскую".

Чтобы было понятнее: в свое время пять поселков были объединены в один населенный пункт под общим названием Золотое и пронумерованы: Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4 и Золотое-5. Но жители до сих пор пользуются старыми названиями: Карбонит, Родина, Стахановец, Марьевка и Партизанское.

Так вот, Золотое-5 (Марьевка) находится под полным контролем боевиков, а Золотое-3 (Стахановец) и Золотое-4 (Партизанское) - находятся непосредственно на линии соприкосновения. Вот эти три района Золотого и нужно освобождать украинской армии.

Голубовское

Довольно большое село (1 900 жителей до войны, 73,54% из которых русскоязычные), которое размещается по обе стороны реки Лугань и почти вплотную примыкает к большому пгт Донецкий.

Учитывая специфику рельефа местности, а также плотность заселения данного района, здесь речь может идти об освобождении разве что северо-западной части села - по реку Лугань. Это стоит сделать хотя бы для того, чтобы уберечь Новотошковское от обстрелов со стороны "ЛНР", а также улучшить свои позиции в отношении того же Донецкого.

Также Голубовское стоит взять под свой контроль потому, что там находится шахта "Голубовская", которая связана подземными водами с шахтами Золотого и других городов подконтрольной Киеву части Украины. К тому же, она находится "выше по течению", и это угрожает подтоплением целого ряда украинских шахт. А боевики "ЛНР", конечно же, не заинтересованы в откачке подземных вод.

Желобок

Небольшое село на 153 жителя в лучшие довоенные времена стало заложником своего географического положения. Желобок расположился прямо на Бахмутской трассе, соединяющей Луганск с Лисичанском, которая считается важнейшей транспортной артерией этого района.

Стоит отметить, что из района вблизи Желобка террористы часто обстреливали наши позиции вблизи Крымского. Также через Желобок в направлении наших позиций выдвигаются вражеские штурмовые группы, которые ведут бои и минируют территорию.

Согласно "Минску-1" территория Желобка должна быть под украинским флагом. Собственно, он и был под украинским контролем до 20 января 2015-го года, когда в результате кровопролитных боев (воины ВСУ в этом районе подбили десятки российских танков и уничтожили сотни террористов) его пришлось оставить, вместе с блок-постом №31, который находится в нескольких километрах на восток по трассе.

В июне 2017-го года ВСУ совершили попытку отбить у боевиков "ЛНР" это село, однако не смогли этого сделать. По другой версии, украинская атака на Желобок была отвлекающим маневром, под прикрытием которого ВСУ захватили позиции в районе бывшего блок-поста №31 и, что самое главное, выбили террористов из нескольких стратегически важных высот, главной из которых является высота 195.3.

Ну а сам Желобок давно "простреливается" с украинских позиций, поэтому при большом желании в один прекрасный день над ним может неожиданно взвиться сине-желтый флаг.

Сокольники - Знаменка

Село Знаменка находится в том месте, где линия разграничения (она же линия фронта) переходит с суши в русло реки Северский Донец, а Сокольники "прикрывают" Знаменку с запада. До войны в Сокольниках проживало 377 жителей, а население Знаменки никогда не превышало 63 человек.

Сокольники известны тем, что 28 октября 2014-го года там российские казаки показательно расстреляли женщину и мужчину преклонного возраста за их проукраинские настроения.

Также, учитывая географическое расположение села, из него террористы часто обстреливают украинский поселок Крымское (терпит едва ли не наибольшее количество обстрелов со стороны "ЛНР" по всей линии фронта), а также осуществляют вылазки своих ДРГ-боевиков.

Так, деоккупировав эти два села, украинская армия как минимум отодвинет линию фронта на десяток километров восточнее, а также улучшит свое положение в данном районе. Последнее будет иметь важное значение в свете потенциального наступления на Славяносербск.

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Далее на восток, вплоть до государственной границы с Российской Федерацией "серой зоны", как таковой, нет - линия разграничения проходит по руслу стремительной и бурной реки Северский Донец. Настолько стремительной и бурной, что форсировать ее незаметно для врага почти невозможно, поэтому говорить о каких-то "незаметных" маневрах в направлении деоккупации тех или иных населенных пунктов не приходится.