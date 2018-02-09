Финансовые новости
- |
- 09.02.18
- |
- 16:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Венгрия все-таки заблокировала комиссию Украина-НАТО по вопросам обороны
10:53 09.02.2018 |
Несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса, в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны.
Эту информацию, поступившую из дипломатических источников, подтвердили в штаб-квартире Альянса.
Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса - это одна из немногих возможностей за год, во время которой у главы украинского военного ведомства есть возможность представить свои мысли министрам всех ключевых стран-партнеров.
Однако Венгрия применила право вето и заблокировала встречу, это подтвердили несколько источников.
"На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО", - сообщили в Брюсселе в ответ на запрос ЕП. Чиновник Альянса при этом напомнил, что в декабре состоялось заседание КУН, где "обсуждали ситуацию с безопасностью в Украине и ход реформ".
Эту встречу Венгрия не стала блокировать - вероятно, из-за низкого представительства. Страны-члены НАТО присутствовали на ней на уровне послов.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в январе публично обещал, что будет блокировать министерское заседание Комиссии.
Пока остается неясным, поедет ли Степан Полторак в Брюссель, несмотря на отмену планов провести КУН. Источники ЕП, близкие к Минобороны, говорят, что поездка до сих пор есть в предварительном графике министра. Между тем официального подтверждения этих планов пока нет. В НАТО объяснили, что этот комментарий должна дать украинская сторона. В Минобороны пообещали ответить на этот вопрос позже (не исключено, что уже после начала визита).
В то же время технически остается возможность визита Полторака на министерское заседание НАТО для двусторонних встреч, без формального проведения КУН.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луганское направление: Какие серые села могут быть нашими
|Венгрия все-таки заблокировала комиссию Украина-НАТО по вопросам обороны
|Узбекское дело Путина в Дагестане
|Курсовая раскачка на межбанке завершилась 8 февраля удешевлением доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Хунвейбины Билецкого предложат Украине новые стандарты демократии
|Зачем Израиль драконит Путина геноцидом украинцев
|Киевсовет переименовал станцию метро Петровка в Почайна
|Как чеки из спортзала спасли Боголюбова от иска на $500 млн
|Венский бал. Порошенко не на танцы пригласили
|Автостраховку теперь можно купить онлайн
|Конгресс США проголосовал за усиление сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности
Это интересно
|NASA одобрило запуск частного космического корабля Dream Chaser
|Tesla улетела не туда: что пошло не по плану при запуске Falcon Heavy?
|Слава Украине! Корни приветствия тянутся куда глубже времен ОУН-УПА
|Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой
|Новый Mercedes-Benz Sprinter: доступ в Сеть, 1700 конфигураций и три типа привода
|Во Франции запретили использование телефонов в машине даже при съезде на обочину и остановке
|Выход смартфона с «алмазным» стеклом назначили на 2019 год