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Пощечина для НАБУ: Зачем Борщ променяла Сытника на Онищенко
20:09 08.02.2018 |
Отказ бывшей участницы расследования афер экс-премьера Павла Лазаренко от аудиторства в НАБУ стал пощечиной украинским антикоррупционерам.
Буквально вчера парламентский комитет по вопросам предотвращения коррупции обнародовал имена трех претендентов на должность аудитора Антикоррупционного бюро по квоте ВР: испанец Карлос Кастресана, американка украинского происхождения Марта Борщ и украинец, профессор международного и европейского права Академии адвокатуры Украины Сергей Гончаренко. Сегодня стало известно, что бывший федеральный прокурор Борщ отказалась участвовать в конкурсе. Вслед за ней об отводе заявил Гончаренко. Испанец, гроза гватемальских коррупционеров, пока молчит.
Как выяснилось, Борщ, которая еще год назад была готова проверить работу Сытника, теперь сотрудничает с Александром Онищенко. Нардепом-беглецом, дело в отношении которого расследует НАБУ. Напомним, Онищенко с приспешниками якобы продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через псевдобиржи, что нанесло государству убытков на сумму свыше 1,613 млрд гривен. Якобы, потому что до суда дело пока не дошло, а с таким адвокатом, как Борщ, имеет все шансы никогда и не дойти.
В комментарии одному из СМИ Онищенко заинтриговал: "Такие люди не приглашаются для простых задач. Скоро вы поймете почему". То есть, госпожа Марта рискует стать противником или даже и гробовщиком НАБУ? Худшей пощечины нашим антикоррупционерам нечего было и ждать. А в случае, если откажется и Кастресана, вопрос избрания аудитора от парламента снова зайдет в тупик. Причем обвинить власть в затягивании аудита уже не удастся.
С другой стороны - нет аудита, то и Сытник спокойнее будет спать. Да, ему нужна политическая легитимизация через подтверждение успехов НАБУ от независимых ревизоров, но, в конце концов, без такой ревизии не будет ставиться вопрос о его досрочном освобождении. Поэтому рассказы о уж слишком большой заинтересованности Антикоррупционного бюро в аудите - это политическая технология.
В соцсетях хватает шокированных новой работой Борщ, мол, как так можно, ее же подозревают в коррупции. Впрочем, адвокатирование такой фигуры, как Онищенко, стремительно вводит американку в украинский политический дискурс. Не исключено, что этот нюанс и был одним из факторов при выборе ею клиента. До этого Борщ приезжала в Украину с лекциями, теперь сможет появляться на телеканалах в статусе защитницы Онищенко. А, учитывая ее неплохое знание реалий украинской коррумпированной политики по делу Лазаренко, можно прогнозировать, что Борщ имеет шансы стать популярным спикером на отечественных телеканалах.
Единственное, о чем должна всегда помнить госпожа Марта, так это о последствиях работы с украинскими политиками для политтехнолога Пола Манафорта. Он влип в громкий скандал, который существенно подорвал его репутацию. А человек, которого подозревают в коррупции, который сбежал из своей страны, это не только богатый и интересный для собственного позиционирования клиент, а проблема. Ведь средствами, которые адвокат получает от такого клиента, потенциально могут заинтересоваться антикоррупционные органы. Американские.
Что же касается перспектив стать значительной медиа-фигурой в Украине, то, не исключено, что Онищенко ангажированием Борщ просто задал моду нашим олигархам, которые теперь будут брать себе в защитники американцев, немцев, французов. Чтобы быть в тренде.
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