Хунвейбины Билецкого предложат Украине новые стандарты демократии

Виталий ДЯЧЕНКО/ Деловая столица

Спортивные юноши в специфическом камуфляже все больше становятся похожими на печально известных хунвейбинов времен китайской культурной революции и уже стали фактором политики, правда, только региональной. Но это лишь пока.

На этой неделе в провинциальных Черкассах произошло событие, на которое не слишком обратили внимание не только интересующиеся новостями обыватели, но и, что куда более важно, обитатели столичной улицы Банковой и соседних кварталов.

Затянувшийся конфликт между мэром города, представителем "Батьківщини" Анатолием Бондаренко, и горсоветом, где у тимошенковца и близко не было большинства, достаточно неожиданно разрешился в пользу градоначальника. Новое большинство слепили из депутатов от "Батьківщини", "Свободы", "Самопомочі" и фракции "Черкащани", состоящей преимущественно из людей, связанных с олигархом Дмитрием Фирташем.

Однако катализатором, позволившим объединить эту достаточно разношерстную публику, стал "Национальный корпус" Андрея Билецкого и, что самое главное, недавно созданные Нацдружины. Представители последних при полном параде - в фирменном камуфляже и балаклавах - явились на сессию горсовета, стали между депутатских рядов, чтобы своим мужественным видом мотивировать народных избранников голосовать за бюджет, нового секретаря горсовета и другие полезные мэру ништяки.

В данном случае любопытен не союз Тимошенко с вариацией "Оппоблока" в виде "Черкащан" (старая история с ПРиБЮТ еще в памяти украинцев) и не союз со "Свободой" (синхронность голосований или неголосований представителей этих политсил заметна и в Верховной Раде), куда любопытней поддержка "Батьківщини" Национальными дружинами Билецкого, за спиной которого маячит глава МВД Арсен Аваков. Собственно, Арсен Борисович всегда держался несколько особняком, и в "Народном фронте" играл в том числе в свою политическую игру. Так что Черкасские события могут оказаться неким прологом более глобальной деятельности министра внутренних дел.

Что же касается молодых "дружинников", то на их роль в черкасских событиях можно было бы обратить куда большее внимание. Ведь они, по сути, сыграли роль коллективного революционного матроса Железняка и обозначили не просто претензию на влияние на законно избранные органы власти, но и на прямое руководство. Общественность, разумеется, имеет право и должна контролировать депутатов всех уровней, но очень трудно назвать общественностью мускулистых парней в камуфляже и со скрытыми лицами. Однако похоже, что провинциальных "хунвейбинов" центральная власть пока просто не хочет замечать, делая вид, что их нет и все под контролем.

Примечательно, что через пару дней после черкасских событий Билецкий на одном из телеканалов поделился планами принимать в "дружинники" 14-летних подростков. Дескать, закон позволяет становиться членами общественных организаций, каковой де-юре являются "дружины", а потому никаких законодательных препятствий для участия подростков нет. В уличных акциях Билецкий, конечно же, пообещал детей не задействовать, но в искренность такого обещания почему-то не верится. Подросток, если присмотреться, - это идеальный инструмент для уличной "политики". Во-первых, в силу возрастных особенностей дети такого возраста склонны к радикальному героическому патриотизму. Во-вторых, они достаточно уже зрелые физически, чтобы представлять реальную угрозу, но недостаточно интеллектуально, чтобы трезво оценивать реальные последствия своего героизма. В-третьих, подростками очень удобно прикрываться более старшим и циничным товарищам по борьбе, ведь 14-летний мальчик еще не вполне юридически дееспособен, а потому ему "по малолетству" вполне может сойти с рук то, за что совершеннолетнему "патриоту" будет гарантирована тюрьма.

Таким образом, может оказаться, что в самое ближайшее время малолетние дружинники с "пламенными революционными сердцами" будут не только бродить по улицам украинских городов, "обеспечивая правопорядок", но и входить в те двери, к которым их подведут мудрые партийные вожди. А это могут оказаться и бизнес-организации, и органы государственной власти. Собственно, "дружинники" уже отметились участием в сомнительных строительных разборках. И если сейчас не вернуть ситуацию в законное русло, то последствия такого полукриминального "наведения порядка" могут оказаться не такими эстетически привлекательными, как бравурные марши патриотических юношей.