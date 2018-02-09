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Киевсовет переименовал станцию метро Петровка в Почайна
15:28 08.02.2018 |
Киевский городской совет переименовал станцию метрополитена "Петровка" в "Почайна".
За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 70 депутатов при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.
Также депутаты переименовали Куреневско-Красноармейскую линию метро в Оболонско-Теремковскую.
На заседании в четверг депутаты исключили из повестки заседания горсовета вопрос о переименовании международного аэропорта "Киев" в аэропорт имени Игоря Сикорского.
Как сообщали, Киевсовет проведет заседание 8 февраля.
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