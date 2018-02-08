Как чеки из спортзала спасли Боголюбова от иска на $500 млн

Евгений Головатюк / ЛIГАБiзнесIнформ

Высокий суд Англии и Уэльса 2 февраля завершил рассмотрение одного из этапов спора между экс-совладельцами ПриватБанка Геннадием Боголюбовым, Игорем Коломойским и бизнесменом Вадимом Шульманом.

Шульман - бывший партнер Коломойского и Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу. В 2017 году он подал иск в лондонский суд с требованием возместить $500 млн, которые якобы были ими похищены, начиная с 2000 года.

В конце декабря 2017 года в суде прошли устные слушания по ходатайству Боголюбова в этом процессе. Боголюбов доказывал, что суд не может рассматривать иск, поскольку он уже не проживает в Лондоне и практически не посещает Великобританию.

Адвокаты Шульмана настаивали, что Боголюбов продолжает быть налоговым резидентом Британии, а его недавний переезд в Швейцарию - лишь попытка избежать других судебных исков, в том числе претензий правительства Украины по делу ПриватБанка.

LIGA.net изучила решение британской Фемиды, которая приняла в итоге сторону экс-совладельца ПриватБанка.

Иск на $500 млн

Свой иск в лондонский суд Шульман подал в мае 2017 года. По данным издания Kyivpost, которая ссылается на текст иска, он требует выплаты от Коломойского и Боголюбова $500 млн, утверждая, что они использовали 15-летнюю дружбу, чтобы обмануть его в ряде сделок.

Вадим Шульман родом из Кривого Рога. В 1990-е он организовал поставки угля на коксохимы Днепропетровской области и кокса - на металлургический завод имени Петровского в Днепре. В 1999 году Шульман познакомился с Коломойским и Боголюбовым при покупке ДМЗ им. Петровского, писал украинский Forbes.

Позже Шульман был управляющим партнером в общем бизнесе, рассказывал в интервью Украинской правде Геннадий Корбан. В число совместных активов входили ДМЗ им. Петровского, три коксохимических завода и половина акций Южного ГОКа.

Еще одна инвестиция - сталелитейный завод в Огайо (США), который партнеры приобрели в начале нулевых.

В 2007-м Коломойский, Боголюбов и Шульман заключили сделку года, продав группе Евраз российского олигарха Романа Абрамовича свои украинские активы. От продажи они выручили $1,06 млрд плюс 10% акций Евраза, пишет Kyivpost.

В чем претензии Шульмана? Во-первых, по данным издания, с 2000 по 2007 год он не получал прибыли от своей доли в общем бизнесе. Во-вторых, его ожидаемая доля от сделки с Абрамовичем уменьшилась на $284 млн после ряда транзакций и изменения стоимости акций. В-третьих, он обнаружил пропажу $30 млн, которые доверил партнерам для инвестирования в американский завод, пишет Kyivpost.

В результате Шульман начал судебные процессы в США и Британских Виргинских островах.

Линия защиты

Летом 2017 года один из ответчиков по иску Шульмана - Геннадий Боголюбов подал ходатайство, которым просил не признавать юрисдикцию лондонского суда. Чтобы суд удовлетворил это ходатайство, Боголюбов и его адвокаты должны были доказать, что ответчик (Боголюбов) не является домицилированным лицом в Великобритании по состоянию на 17 мая - день подачи иска.

Проще говоря, им нужно было убедить суд, что Боголюбов и его семья уже не проживают в Британии, и поэтому английская Фемида попросту не имеет оснований рассматривать иск. Адвокаты Шульмана должны были доказать обратное.

Около полугода лондонский суд собирал свидетельства всех участников процесса. В конце декабря 2017-го прошли устные слушания в Лондоне. Окончательное решение было вынесено 2 февраля этого года. Его текст есть в распоряжении LIGA.net.

Боголюбов предоставил суду письменные свидетельства, в которых указал, что получил паспорт Великобритании в 2010 году. У него также есть украинское, израильское и кипрское гражданства.

В апреле 2016 года, согласно показаниям, Боголюбов решил покинуть Лондон, где у него был дом на Белгрейв-Сквер, приобретенный ранее за 62,5 млн фунтов (дата покупки не указана. - Ред.). Украинский предприниматель решил осесть в Женеве, где проживает его давний партнер и друг Игорь Коломойский.

Переезд связан с тем, что, будучи резидентом Британии, Боголюбов неоднократно выступал ответчиком в ряде арбитражных споров в английских судах, говорится в материалах дела.

Можно предположить, что речь идет об иске российской Татнефти против Боголюбова, Коломойского, Алесандра Ярославского и Павла Овчаренко по поводу поставок сырья для Кременчугского НПЗ, а также иске украинского бизнесмена Виктора Пинчука на $2 млрд к Боголюбову и Игорю Коломойскому из-за спора вокруг Криворожского железорудного комбината. Именно эти разбирательства упоминаются в судебном решении.

Украинский бизнесмен заявил суду, что в конце 2016 - начале 2017 года он стал налоговым резидентом Швейцарии, куда переехал из Лондона.

Из-за решения о переезде, согласно показаниям Боголюбова, у него ослабли отношения с женой Софией, которая предпочла остаться в Лондоне. Супруги решили развестись. Процесс развода, как утверждает Боголюбов, официально стартовал в июне 2016 года.

"Боголюбов заявил, что после обширных переговоров они заключили официальное соглашение о разделении (имущества. - Ред.) в феврале 2017 года ("Соглашение о разделении"), первый проект которого был предоставлен Софии 28 июля 2016 года", - говорится в решении суда.

Адвокаты Шульмана в ходе слушаний убеждали суд, что развод Боголюбова с женой, скорее всего, является фиктивным. Основанием для такого вывода они назвали тот факт, что дети супругов не знали о разводе, а счета и налоги на Белгрейв-Сквер, за которые София должна была отвечать по соглашению о разделении имущества, оплачивались Боголюбовым.

Чтобы убедить суд в своей правоте, адвокаты Шульмана даже предоставили фотографии жены Боголюбова с обручальным кольцом на пальце уже после официального развода с бизнесменом.

София и дети Боголюбова не остались в Лондоне, как было заявлено ранее, указывается в тексте решения суда. Они также переехали в Швейцарию в августе 2017 года на постоянное место жительства, но в кантон Во. Сам Боголюбов арендовал квартиру в Женеве.

Адвокаты Шульмана утверждали, что переезд Боголюбова связан с замораживанием лондонским судом его активов по иску Татнефти, а также риском уголовного преследования в связи с национализацией ПриватБанка. Один из исков против Боголюбова и Коломойского по делу ПриватБанка подан именно в английский суд.

"[Адвокат Шульмана] сказал, что наиболее вероятной причиной иска Боголюбова (о не признании британской юрисдикции. - Ред.) было отношение к краху ПриватБанка, ранее принадлежавшего Коломойскому и Боголюбову, - говорится в решении суда. - Были предоставлены материалы СМИ, свидетельствующие о том, что банк был национализирован после вскрытия фактов о том, что значительная часть выданных им кредитов была связана с компаниями его бенефициаров", - говорится в решении.

Вынужденная миграция

В пользу Боголюбова в суде дал свидетельства Вячеслав Анищенко. В судебном решении он упоминается как личный администратор бизнесмена, имеющий украинское и британское гражданства. В сентябре 2008 года Анищенко переехал в Великобританию и работал на Боголюбова.

В британском реестре Анищенко указан контактным лицом английской благотворительной организации Фонд Боголюбова.

В январе 2016 года, как указывает Анищенко, он узнал о намерении Боголюбова покинуть Лондон. Бизнесмен пригласил его переехать в Женеву вместе с ним в апреле 2016 года, после того как вариант переезда в Нью-Йорк был исключен.

"Процесс организации переезда в Женеву Анищенко, его жены и дочери начался в середине апреля 2016 года, с тем чтобы Анищенко переехал в марте или апреле 2017-го, а его жена и дочь последовали за ним летом, после окончания учебного года", - говорится в решении суда.

2 мая 2017 года личный администратор Боголюбова перебрался в Женеву и жил там всю рабочую неделю, посещая Лондон по выходным, чтобы быть со своей семьей.

Чтобы убедить суд в окончательном переезде в Швейцарию, Боголюбов предоставил целый ряд других доказательств. Возможно, они и стали ключевыми для окончательного вердикта.

Боголюбов указал, что с момента его решения переехать в Женеву он сократил как количество посещений в Великобритании, так и время, проводимое в Туманном Альбионе.

В период с июля по декабрь 2016 года он провел в Британии 122 дня. С января по 12 мая 2017 года - 33 дня, и с апреля по 30 июня 2017 года Боголюбов посетил Лондон всего три раза. Боголюбов также сообщил, что "он посетил украинское консульство в связи с переездом в Женеву".

Кроме того, адвокаты Боголюбова предоставили выписки из тренажерного зала, который бизнесмен активно посещал. Это должно было убедить суд, что Боголюбов окончательно поселился в Швейцарии. Речь идет Pure Sports Club в Женеве, где бизнесмен нанял личного тренера.

Боголюбов посещал этот спортклуб с 17 января по 12 мая 2017 десять раз, с мая по 13 ноября 2017 года - девятнадцать раз, следует из судебного решения.

"Посещения тренажерного зала в Женеве сами по себе не доказывают, что Боголюбов фактически проживал в Женеве. С другой стороны, учитывая их регулярность и количество, они свидетельствуют о значительном присутствии там, - говорится в решении суда. - ...В свете других фактов - получения медицинской страховки, аренды жилья и так далее - очевидно, что Боголюбов перестал жить в доме на Белгрейв-Сквер в Лондоне... Таким образом, этот суд не имеет юрисдикции рассматривать иск против Боголюбова".