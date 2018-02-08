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Венский бал. Порошенко не на танцы пригласили
10:07 08.02.2018 |
Венский бал является европейским эквивалентом бани. Во фраках и вечерних платьях вместо полотенец и войлочных шапок.
Не успели остыть страсти по поводу отдыха Петра Порошенко на Мальдивах, как началась новая волна зрады: гарант 8 февраля едет на Венский бал. Он вообще президент или Золушка? И так далее и тому подобное, в привычной уже стилистике "нас сливают" и "все пропало".
Полагаю, за этот текст меня запишут в порохоботы, но такие обвинения против Порошенко - это объявление войны здравому смыслу. Потому что Венский бал (точнее, Оперный бал, потому что именно о нем - из многих - идет речь) - это не о танцах. Танцы - это гарнир. Вроде выпивки и закусок. Кстати, информация для любителей посплетничать о светской жизни: на 5150 гостей закуплено 1300 бутылок шампанских и игристых, по 900 бутылок тихих вин и пива, а также 5 тыс. сосисок, тысяча сэндвичей и 1300 порций гуляша. Для сервировки будет использовано более 40 тыс. бокалов, 4 тыс. комплектов столового серебра и тысяча скатертей. Обслуживать гостей должны 320 официантов, а услаждать слух - 150 музыкантов. Общая стоимость контрактов на демонтаж кресел и подготовку зала венского Оперного театра составляет 1,4 млн евро. Те, чье любопытство исчерпывается этой стороной дела, могут далее не читать. Потому что Венский бал - это о политике. О высокой, негласной и кулуарной политике. Проще говоря, Венский бал является европейским эквивалентом бани. Во фраках и вечерних платьях вместо полотенец и войлочных шапок. В общем, суть одна - этикет разный.
История Венских балов уходит корнями в эпоху Венского же конгресса, ознаменовавшего завершение наполеоновских войн, - собственно, первый из них состоялся в 1814-м, когда боевые действия перекинулись на территорию Франции. Первый же собственно Оперный бал состоялся в 1877 г. -на фоне, пожалуй, самой судьбоносной для Европы из Русско-Турецкой войны. И если вам вдруг кажется, что за минувшее время значение этого мероприятия в качестве негласной переговорной площадки сильно изменилось, уверяю: это лишь кажется. Потому что форумов столь же представительных, сколь и ускользающих от внимания прессы, как венский Оперный бал, еще поискать. То есть внимания-то, конечно, будет с избытком - только прямую трансляцию посмотрит по меньшей мере полтора миллиона человек. Как сетовала Дезире Тряйхл-Штюргх, в течение девяти лет бывшая распорядительницей бала, "прическу, платье, макияж - даже каждый прыщ прокомментируют". Но блеск украшений и вычурность нарядов прекрасно отражают свет камер, не давая ему пробиться глубже - в глубины реальной политики. Которая выходит далеко за рамки официоза и зачастую лишь косвенно связана с постами и полномочиями. Здесь уместнее говорить о традиции, нежели обстоятельствах.
Вот, к примеру, г-жа Тряйхл-Штюргх - даром что фешн-журналист и издатель - является отпрыском старинного дворянского рода. Ее дед, Бартольд Штюргх был губернатором Штирии и председателем Сельскохозяйственной комиссии Совета Европы, а его дядя был премьер-министром Австро-Венгрии.
До Тряйхл-Штюргх распорядительницей была Елизавета Гюртлер-Маутнер, дочь Фрица Маутнера, крупного европейского зернотрейдера и сама зернотрейдер, а также владелица гостиничной сети. И ни разу не однофамилица другого Фрица Маутнера - известного австрийского писателя и философа (а вообще, род, носящий эту фамилию, неоднократно светился в европейской истории).
Мария Гроссбауэр, пришедшая на смену Тряйхл-Штюргх, вроде бы попроще будет: музыкант и рекламист. Это если не вспоминать об отце, игравшем в Венской филармонии, и об избрании Марии депутатом нижней палаты австрийского парламента от правящей ныне Народной партии.
Такое ненавязчивое сращивание старых и новых элит, демонстрируемое даже на организационном уровне, обычно и для Оперного бала как институции, и для Европы в целом. В конце концов, сам президент Австрийской республики Александр ван дер Беллен - прекрасный образчик того, как это работает. Отпрыск из российской ветви датской дворянской династии, чьи родители бежали на Запад, в данный момент является одним из двух в ЕС президентов, баллотировавшихся от партии Зеленых.
Здесь как нельзя кстати приходится правило, сформулированное в романе "Гепард" князем Джузеппе ди Лампедузой: "Чтобы все осталось по-прежнему, все должно измениться". В Европе остались считанные единицы монархий, государственные границы стали почти административными, правительства стали выборными, а обыватели привыкли к правам и свободам, но, несмотря на позднейшие социалистические наслоения, традиционные европейские ценности никуда не делись: буржуазия остается движущей силой и экономики, и политики, колониализм, хоть и тщательно маскируемый, остается предпочтительным способом решения международных проблем, аристократия остается генератором - одним из - европейских смыслов.
...Князь Карл Шварценберг едва не выиграл президентские выборы у Милоша Земана в 2013-м. Причем показал практически тот же результат, что и соперник Земана на выборах нынешних, экс-глава Чешской академии наук Иржи Драгош (протестный потенциал чехов, сконцентрированный, в основном в Праге, вскрылся еще тогда)...
...Эрцгерцог Отто фон Габсбург два десятка лет был депутатом Европарламента. Его сын Карл Габсбург - также евродепутат. Причем все от той же Австрийской народной партии, которая в минувшем году привела к власти в республике самого молодого канцлера. А еще - гендиректор Организации наций и народов, не имеющих представительства...
...Другая августейшая особа - не так давно почивший король Михай Гогенцоллерн - в пух и прах разносил с парламентской трибуны правящих Румынией социал-демократов: "Мы не унаследовали страну у своих предков, мы взяли её в долг у своих детей". Эсдеки тогда покинули зал заседаний в знак протеста против монархизации страны, а теперь страна выходит на улицы в знак протеста против кумовства социал-демократов.
Между тем, дочь Михая, принцесса Маргарита, состояла в романтических отношениях с Гордоном Брауном, впоследствии ставшим премьер-министром Великобритании...
...Последний царь Болгарии Симеон ІІ Саксен-Кобург возглавлял политическую силу своего имени и в 2001-2005 гг. был премьером республики...
Список, разумеется, далеко не полон. Но и он - тем более что всем упомянутым особам случалось бывать на Оперном балу - дает представление о том, что вычурная аристократично-монархическая Европа никуда не делась.В некотором смысле она и сейчас определяет повестку дня (в конце концов, даже сам флаг ЕС - это отсылка к монархической христианской традиции: в Апокалипсисе описана женщина, являющаяся на синем небе в окружении двенадцати золотых звезд. Считается, что это Дева Мария. Ее и символизирует общеевропейский флаг. Этой трактовки в официальных документах нет, но ею с удовольствием делился упомянутый уже Отто фон Габсбург). И она же является становой костью, на которой нарастают новые элиты, определяющие ее сегодня и завтра.
В общем, Петр Порошенко получил приглашение не на бал, а на разговор. Это тем более очевидно, что президент Австрийской республики имеет очень ограниченный набор "контрамарок" для своих личных гостей. А потому лично мне интересно отнюдь не то, как наш гарант будет танцевать (да и будет ли вообще), а то, с кем и о чем он будет общаться. И каковы, разумеется, будут результаты этого общения.
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