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Конгресс США проголосовал за усиление сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности
Палата представителей Конгресса США приняла большинством голосов законопроект "О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности". Об этом посольство Украины в США сообщает на странице в Facebook.
Всего за принятие этого проекта отдали свои голоса 404 конгрессмена.
"Документ предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией", - сказано в заявлении.
"В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - подчеркнули в посольстве.
Соавторы документа - демократ Брендан Бойл и республиканец Брайан Фитцпатрик.
До того, как законопроект вступит в силу, он должен быть проголосован Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, в феврале в Киеве начал работу центр реагирования на киберугрозы.
Комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал предоставление Украине помощи в сфере кибербезопасности.
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