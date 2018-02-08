Конгресс США проголосовал за усиление сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности

Палата представителей Конгресса США приняла большинством голосов законопроект "О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности". Об этом посольство Украины в США сообщает на странице в Facebook.

Всего за принятие этого проекта отдали свои голоса 404 конгрессмена.

"Документ предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией", - сказано в заявлении.

"В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - подчеркнули в посольстве.

Соавторы документа - демократ Брендан Бойл и республиканец Брайан Фитцпатрик.

До того, как законопроект вступит в силу, он должен быть проголосован Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, в феврале в Киеве начал работу центр реагирования на киберугрозы.

Комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал предоставление Украине помощи в сфере кибербезопасности.

