Донецкое направление: Какие села в серой зоне могут быть нашими

Руслан Рудомський / Depo.ua

"Ползучее наступление" украинской армии дает свои результаты уже не только в виде захваченных километров полей, но и в виде освобожденных населенных пунктов.

В свете активной деоккупации поселков в так называемой "буферной зоне" (она же "серая зона") украинской армией, Depo.ua решил проанализировать, какие населенные пункты до сих пор остаются номинально "ничейными" и поэтому могут вернуться в Украину в ближайшее время.

Сегодня мы рассмотрим ту часть линии разграничения, которая примыкает к так называемой "Донецкой народной республике". Напомним, что здесь Вооруженными силами Украины недавно были освобождены села Травневое и Гладосово на север от Горловки, а также Верхнеторецкое между Горловкой и Ясиноватой.

Доломитное

После освобождения Новолуганского в 2016-м году, а также Травневого и Гладосово в 2017-м, на северной окраине Горловки остались только два населенных пункта, которые до сих пор контролируются одновременно и украинской армией, и террористами "ДНР". Один из них - село Доломитное. Если быть совсем точным, то северная часть села находится под контролем ВСУ, а южная - банд "ДНР".

Мы уже писали как-то, что после последних побед украинской армии в этом районе Доломитное оказалось зажатым между позициями ВСУ в Травневом и Новолуганском. Это делает его очень удобной целью для дальнейшей деоккупации.

Особенность этого села в том, что оно расположено на возвышении и, по сути, является господствующей высотой в северном пригороде Горловки. Его высота составляет 243 метра над уровнем моря, тогда как соседние населенные пункты находятся заметно ниже: Травневое - 189 метров, Новолуганское - 205 метров, Гольмовский - 203 метра. Что касается самой Горловки, то перепады высот в черте города составляют 215 - 316 метров над уровнем моря.

Кроме этого, на юг от Доломитного находится стратегическая высота 281.9 метров над уровнем моря, не говоря уже о том, что именно из Доломитного начинается дорога, которая в обход Гольмовского ведет к центру Горловки - фактически в тыл боевикам. И потеряв этот плацдарм, боевики вынуждены будут растягивать собственную линию обороны города и без того малочисленными силами.

Однако здесь не все так просто: в декабре 2017-го года была информация, что ВСУ пытались штурмовать Доломитное, но неудачно. Тем не менее есть все основания предполагать, что рано или поздно над этим населенным пунктом будет реять украинский флаг.

Зайцево

Вторым населенным пунктом на так называемом Горловском периметре является поселок городского типа Зайцево. По состоянию на сегодня Зайцево разделено на две части: северная его часть (районы Бахмутка и Бондаревка) находится под контролем Украины, а южные, которые примыкают непосредственно к жилой застройке Горловки, - под контролем "ДНР". Посередине между ними обустроен блокпост - КПВВ "Зайцево", через который в конце декабря проходил обмен украинских заложников на пророссийских террористов "Л-ДНР".

Важность этого населенного пункта очевидна - как и в случае с Доломитным, это еще один плацдарм для наступления на Горловку. Установив свой контроль над всем пгт, украинская армия сможет нанести удар по террористам еще с одного направления, что приведет к еще более плотному полуокружению временно оккупированного города нашими войсками.

Не говоря уже о том, что освобождая жилые районы Зайцево, ВСУ смогут "потренироваться" перед более глобальной целью - освобождением Горловки.

Пивденное (экс-Ленинское)

Это поселок городского типа, до декоммунизации называвшийся Ленинское, расположенный в 54 км от Донецка, а также вплотную примыкающий к Горловке с запада. Линия разграничения, которая проходит через поселок, делит его на две части: западную, подконтрольную ВСУ, и восточную, которую контролируют банды "ДНР".

Как и в случае предыдущих двух поселков, освобождение Пивденного усилит позиции ВСУ в контексте наступления на Горловку, а также отодвинет линию фронта (а с ней и вероятность обстрелов) немного на восток.

Новоласпа - Белая Каменка

Эти села хоть и не находятся в так называемой "буферной зоне", а полностью подконтрольны террористам "ДНР", однако они являются заложниками собственного географического положения и установленной в этом районе линии разграничения, поэтому могут считаться исключениями.

Как известно, после "Минска-2" украинские войска и пророссийские террористические отряды построили линию обороны с максимальным использованием рельефа местности. На юге Донецкой области, от Павлополя до Гранитного, линия прошла по реке Кальмиус. А вот начиная от Гранитного и дальше на север линия фронта отклоняется на запад от реки, что делает подконтрольные террористам села Новоласпа и Белая Каменка уязвимыми со стороны Вооруженных сил Украины.

Ситуация улучшается для нас и усложняется для боевиков еще и тем, что украинская армия контролирует доминирующую в этом районе высоту 209.6 рядом с Новоласпой, отбитую у рашистов 10 августа 2015-го года в результате блестящей спецоперации 72-й ОМБр, 41-го ОМПБ и ДУК ПС. Собственно, тогда украинцы полностью выбили террористов из обоих сел, но геополитическая ситуация не позволяла оставить их под своим контролем - пришлось оставить занятые деревни, ограничившись только высотой и опорными пунктами в поле, улучшив тем самым свое стратегическое положение.

Сейчас, как мы знаем, ситуация несколько изменилась, и ВСУ вполне могут себе позволить не покидать занятые в результате тех или иных спецопераций населенные пункты, а даже наоборот - устанавливать в них военно-гражданские администрации. Тем более, что сейчас освободить эти два села будет проще, чем в 2015-м году, в связи с тем, что стартовые позиции нашей армии значительно лучше.

Пикузы (экс-Коминтерново)

Село Пикузы находится в так называемой "буферной зоне", что в некоторой степени "роднит" его с уже освобожденными Травневым, Гладосово, Верхнеторецким, Катериновкой, Новоалександровкой и... Бердянским и Широкино (до недавнего времени они принадлежали к так называемой "серой зоне", пока 3 ноября 2017-го года указом президента Украины тут не были образованы военно-гражданские администрации).

Однако выбить террористов из Пикуз не так просто, как кажется на первый взгляд. По крайней мере, ВСУ в течение 2017-го года делали не одну попытку в этом направлении, но успехов так и не достигли.

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Кроме этого на Донецком направлении (в широкой его трактовке) есть целый ряд населенных пунктов, по западных окрестностях которых проходит линия разграничения: Гольмовский, Широкая Балка, Ставки, Васильевка, Спартак, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Ясное, Докучаевск, Старомарьевка, Николаевка, Таврическое, Набережное и т. д. Однако, так исторически сложилось, что они не относятся к "серой зоне", а полностью подчиняются самопровозглашенной "ДНР". О них можно будет поговорить как-нибудь отдельно. Ведь тенденция наметилась такая, что пока существует "серая зона" с "ничейными" селами, ожидать от ВСУ освобождения "чужих" населенных пунктов не приходится.