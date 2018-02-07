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Рада разрешила НБУ создать кредитный реестр
17:35 06.02.2018 |
Верховная Рада разрешила Национальному банку создать кредитный реестр.
За принятие законопроекта 7114-д во втором чтении проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Создание кредитного реестра НБУ и усовершенствование процессов управления кредитными реестрами банков является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.
После принятия документа НБУ создаст централизованный кредитный реестр по кредитам, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат.
При этом банки будут обязаны предоставлять информацию в такой реестр и уведомлять клиента о такой передаче, который, в свою очередь, получит право доступа к информации о себе в кредитном реестре и право требовать внесения изменений в нее в случае несогласия с ее содержанием.
В зависимости от объема задолженности заемщика перед банком НБУ должен будет предоставлять банкам информацию из кредитного реестра.
Законопроектом также предусмотрено расширение перечня информации, включаемой в кредитную историю и предоставляемой исключительно с согласия заемщика, а также предлагается урегулировать вопрос непрерывности обновления информации по кредитным договорам в случае переуступки права требования по ним.
Как сообщали Українські Новини, Независимая ассоциация банков ранее сообщала о поддержке банками создания кредитного реестра.
Кредитный реестр - это единая база, которая должна обеспечить сбор, хранение, обмен и предоставление информации о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по ним.
Основная цель создания кредитного реестра на базе НБУ - это систематизация базы заемщиков в целом по системе.
Банки получат доступ к информации о заемщиках, которые уже являются клиентами банка и которые только обратились в банк за получением кредита.
30 августа Кабинет Министров одобрил законопроект о создании кредитного реестра всех заемщиков.
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