Волатильность на внешних рынках не закрывает Украине выход на долговой рынок в 2018г - инвестэксперты

Всплеск волатильности на мировых финансовых рынках, несмотря на высокую вероятность повторения в текущем году, оставляет Украине шансы выхода на долговой рынок для размещения евробондов, полагают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" инвестиционные эксперты.

"Говорить о том, как долго продлится коррекция на мировых рынках, очень сложно. В настоящее время можно только сказать, что все это выглядит не как паника, а именно как здоровая коррекция, которая впоследствии закончится постепенным восстановлением и новыми максимумами. По завершении коррекции Украина, вероятнее всего, сможет вернуться на долговой рынок", - полагает специалист отдела продажи долговых ценных бумаг инвесткомпании "Драгон Капитал" Сергей Фурса.

По мнению руководителя аналитического отдела группы ICU Александра Вальчишена, в настоящее время на рынках превалирует мнение, что текущая ситуация является "нормальной" или "естественной" коррекцией. Учитывая, что дальнейшие распродажи могут несколько ослабить курс доллара США, ситуация может даже положительно обернуться для многих стран, которые не относятся к группе развитых.

"Более дешевый доллар предполагает повышение цен на сырьевые товары на мировом рынке и, соответственно, увеличение экспортных поступлений в этих странах, к которым относится и Украина. Поэтому возможности для нового выпуска евробондов правительством Украины есть - они проявятся, когда рынки успокоятся", - считает эксперт.

В то же время аналитик "Конкорд Капитал" Евгения Ахтырко отметила, что судя по настроениям на мировых финансовых рынках, текущий год для заемщиков вряд ли будет таким же безоблачным, как предыдущий.

"Несколько ближайших дней должны показать, насколько глубокой окажется коррекция рынка, и от этого будут зависеть дальнейшие намерения инвесторов пересмотреть свои ожидания на этот год", - сказала она.

Эксперт добавила, что в центре внимания инвесторов при этом будет политика Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Если инфляция в США усилится, американский центробанк будет вынужден пересматривать процентные ставки намного быстрее, чем планировалось. Соответственно, если все пойдет по худшему сценарию, то рынок заимствований может оказаться неприемлемым для многих заемщиков", - считает эксперт.

Успокаивающим фактом является то, что текущий обвал рынка произошел до того, как Украина предприняла серьезные шаги в направлении размещения евробондов, добавила Е.Ахтырко.

А.Вальчишен уверяет, что наблюдаемая на мировых рынках ситуация обусловлена скорее опасениями инвесторов относительно ускоренного повышения процентных ставок ФРС США нежели самого повышения.

"Рынки потрясены именно из-за опасений, что более высокие, чем ожидается, ставки повлекут дефолты по тем компаниям, которые слишком обременены долгами. Рынки ожидают вербальной интервенции ФРС и его нового руководителя, который должен был бы изменить ожидания относительно траектории поднятия ставки", - считает он.

С.Фурса отметил, что для Украины крайне важно, чтобы оставалась благоприятной ситуация на внешних сырьевых рынках.

"Мы очень чувствительны к ценам на сырьевых рынках, прежде всего, на рынке металла и руды", - сказал он.

В свою очередь дальнейший рост ставок, который неминуем, так или иначе, отразится на странах, которые занимают дорого и много, в том числе на Украине.

"Если говорить о текущем моменте, то рынки, безусловно, закрылись для нового размещения. В то же время, такие моменты в целом показывают, насколько шаткой может быть ситуация на внешних рынках и как сильно мы нуждаемся в поддержке Международного валютного фонда", - подчеркнул эксперт.