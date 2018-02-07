Почему Волкер опередил Тимошенко в Твиттере

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Переговоры Юлии Тимошенко с Куртом Волкером вызвали в Украине несколько больший ажиотаж, чем они того заслуживают.

Традиционный визит Юлии Тимошенко в Вашингтон на молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом начался с места в карьер. Сразу же по прилету на Американский континент Юлия Владимировна встретилась со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Причем, что примечательно, украинцы узнали о встрече Волкера с украинской оппозиционеркой из уст самого Волкера. Еще вчера вечером по киевскому времени тот разместил в своем "Твиттере" пост о встрече, проиллюстрированный парной фотографией. По словам Волкера, с лидером "Батьківщини" он говорил о роли миротворцев на Донбассе, необходимости разрешения конфликта, а не его заморозки, роли украинского парламента в деле имплементации Минских соглашений. Проще говоря, об актуальных вопросах, находящихся в компетенции пана Волкера.

Пресс-служба "Батьківщини" сообщила об этой встрече лишь на следующий день. Причем в версии Тимошенко разговор касался не только вопроса урегулирования конфликта на Донбассе, но и внутриукраинских политических проблем. Тимошенко и Волкер, дескать, "отдельно остановились" на "внутриполитической и экономической ситуации в Украине" и "подчеркнули необходимость достижения конкретных результатов работы антикоррупционных институтов в Украине, уважения к верховенству права и соблюдения демократического политического процесса в контексте следующих президентских и парламентских выборов, создания надлежащего инвестиционного климата для привлечения стратегических прямых иностранных инвестиций". Более того, в "Батьківщині" сообщили, что Тимошенко и Волкер "договорились продолжить практику регулярных двусторонних встреч".

Подобная несколько разная трактовка одной и той же встречи никого, разумеется, удивлять не должна, ведь каждая из сторон преследует свои цели. Для Волкера как профессионального разведчика (нынешний спецпредставитель Госдепа, как известно, начинал свою карьеру в ЦРУ) крайне важно получать информацию о вверенном ему направлении из всех возможных источников. И Тимошенко как лидер заметной оппозиционной силы никак не исключение. Собственно, для Волкера будет не лишним лично говорить не только с Тимошенко, но и со всеми оппозиционными силами в Украине, включая и одиозных товарищей вроде Левочкина или Медведчука. При этом внутриполитические украинские разборки, если и интересуют Волкера, то только в контексте их влияния на конфликт на Донбассе, что мы и видим в посте Волкера о встрече с Юлией Владимировной.

Тимошенко же интересуют в первую очередь приближающиеся украинские выборы, а потому главная ее цель - продемонстрировать избирателям свою важность как международного игрока и убедить их в том, что Вашингтон если и не "ставит на Тимошенко" на будущих выборах, то хотя бы благосклонен к ней и готов работать как с будущим президентом.

Такая внутриполитическая заинтересованность в США, разумеется, более чем очевидна и для Волкера, поэтому он разместил информацию о встрече с Тимошенко первым и именно в том ключе, в каком считал правильным, - чтобы минимизировать для Юлии Владимировны возможность спекулировать встречей и пиариться на имени Волкера.

В Украине, само собой, достаточно расплывчатая информация о встрече Тимошенко с Волкером может породить очередные конспирологические теории о тайных договоренностях леди Ю с мистером В, причем совершенно разного содержания - от "сдачи Донбасса" до "слива Порошенко". Однако воспринимать подобные теории слишком всерьез, конечно же, нельзя. Для Волкера Тимошенко в первую очередь один из источников информации (причем один из многих) о ситуации вокруг украинско-российского конфликта. Да и функция Волкера по урегулированию этого конфликта не слишком изменится от того, кто победит на будущих выборах президента Украины.