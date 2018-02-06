Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению намерено исключить предоставление компенсации по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") для жителей отдельных квартир в многоквартирных домах.

Об этом говорится в ответе агентства на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Госэнергоэффективности уже разработало проект постановления Кабмина о порядке использования средств по программе "теплых кредитов", без принятия которого программа не сможет возобновиться.

"Учитывая ограничение расходов государственного бюджета в 2018 году, на реализацию мероприятий программы ("теплых кредитов") проектом акта предусмотрено изъятие с порядка (использования средств) нормы относительно стимулирования населения, проживающего в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов, к внедрению энергоэффективных мер путем возмещения части суммы кредитов", - сказано в ответе на запрос.

Таким образом, в случае принятия проекта постановления в разработанной агентством редакции воспользоваться программой "теплых кредитов" в многоквартирных домах смогут только объединения совладельцев многоквартирных домов.

Кроме того, Госэнергоэффективности намерено урегулировать вопрос стимулирования внедрения электрического отопления в многоквартирных домах.

Так, переход на электрическое отопление будет стимулироваться только в том случае, если действующие схемы теплоснабжения конкретного населенного пункта предусматривают децентрализацию отопления с возможностью перехода на электрическое в многоквартирных домах.

Также в таком доме должен быть многозонный счетчик электрической энергии.

По состоянию на текущий момент документ согласован с Минрегионстроем и Минфином и находится на согласовании в Минэкономики.