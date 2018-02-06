Финансовые новости
- |
- 06.02.18
- |
- 02:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Жители отдельных квартир не смогут воспользоваться программой "теплых кредитов"
17:30 05.02.2018 |
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению намерено исключить предоставление компенсации по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") для жителей отдельных квартир в многоквартирных домах.
Об этом говорится в ответе агентства на запрос Українських Новин.
Согласно ему, Госэнергоэффективности уже разработало проект постановления Кабмина о порядке использования средств по программе "теплых кредитов", без принятия которого программа не сможет возобновиться.
"Учитывая ограничение расходов государственного бюджета в 2018 году, на реализацию мероприятий программы ("теплых кредитов") проектом акта предусмотрено изъятие с порядка (использования средств) нормы относительно стимулирования населения, проживающего в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов, к внедрению энергоэффективных мер путем возмещения части суммы кредитов", - сказано в ответе на запрос.
Таким образом, в случае принятия проекта постановления в разработанной агентством редакции воспользоваться программой "теплых кредитов" в многоквартирных домах смогут только объединения совладельцев многоквартирных домов.
Кроме того, Госэнергоэффективности намерено урегулировать вопрос стимулирования внедрения электрического отопления в многоквартирных домах.
Так, переход на электрическое отопление будет стимулироваться только в том случае, если действующие схемы теплоснабжения конкретного населенного пункта предусматривают децентрализацию отопления с возможностью перехода на электрическое в многоквартирных домах.
Также в таком доме должен быть многозонный счетчик электрической энергии.
По состоянию на текущий момент документ согласован с Минрегионстроем и Минфином и находится на согласовании в Минэкономики.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угольный куратор Виталий Кропачев: У нас все по-другому. Мы из Донецка. Точка.
|Жители отдельных квартир не смогут воспользоваться программой "теплых кредитов"
|Пока Газпром строит газопроводы, Siemens сворачивает выпуск турбин
|Апелляционный суд подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в допзащите
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Чем новая ядерная доктрина США угрожает России
|Мощная раскачка, которую финансисты 2 февраля провели на межбанке, не вылилась в подорожание доллара
|Ползучее наступление: Что стоит за освобождением Катериновки
|Сколько Злочевскому стоило отбелиться на Западе и в Украине
|Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах по делу о вышках Бойко - Луценко
|Украина может продать захваченные Россией буровые установки третьим лицам для последующего взыскания ими через международные суды - Луценко
|У ГПУ пока нет прямых доказательств причастности Бойко к коррупционной схеме при покупке самоподъемных буровых установок - Луценко
Это интересно
|Uber запускает велопрокат
|Amazon стал самым дорогим брендом
|Экс-глава Lotus показал современную интерпретацию De Tomaso Pantera
|Land Rover выпустит защищённый смартфон Explore на все случаи жизни
|Verizon присоединился к AT&T в отказе от продаж смартфонов Huawei
|Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi стал крупнейшим автопроизводителем в мире
|Harley-Davidson подтвердил выпуск электрического мотоцикла