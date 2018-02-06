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Апелляционный суд подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в допзащите
15:02 05.02.2018 |
Решение суда о признании законным отказа Государственной миграционной службы предоставить бывшему Президенту Грузии, лидеру политической партии "Рух нових сил" Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище), вступило в силу.
Соответствующее решение огласил судья Киевского апелляционного административного суда Андрей Коротких, передают Українські Новини.
"Суд постановил апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", - сказал он.
Он заявил, что апелляция защиты экс-Президента Грузии и Миграционной службы отклонены, и решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений.
Этим решением суд признал законным отказ Миграционной службы предоставить политубежище Саакашвили.
Решение вступило в силу по итогу апелляционного рассмотрения.
Как сообщали Українські Новини, 3 января Окружной админсуд признал законным отказ Миграционной службы предоставить политубежище Саакашвили.
Саакашвили считает, что вступление в силу этого решения повлечет его экстрадицию из Украины.
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