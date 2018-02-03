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Ползучее наступление: Что стоит за освобождением Катериновки
17:20 02.02.2018 |
Второе село за неделю освободили украинские военные из-под российско-террористического гнета.
Не успела страна переварить победную информацию об освобождении от боевиков "ЛНР" села Новоалександровка вблизи Попасной, как поступило новое известие: Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль еще одно село в этом районе - Катериновку вблизи Первомайска.
Первым об этом сообщил волонтер из Днепра Юрий Мысягин. "Поселок Катериновка Луганской области наш! Некоторое время назад ВСУ сделали все тихо и спокойно. Жители поселка снова вернулись в Украину", - написал он в Фейсбуке.
Depo.ua предлагает познакомиться с этим селом ближе и вспомнить - каким образом он в свое время оказался под контролем боевиков "ЛНР".
Итак, Катериновка - село в Украине, в Попаснянском районе Луганской области. До войны оно юридически принадлежало к Березовскому сельскому совету, который оккупировали российско-террористические войска, поэтому село оказалось отрезанным от финансирования.
Население до войны составляло 484 человека, но сейчас их осталось гораздо меньше - около сотни. По данным переписи 2001-го года, из них 74,38% отметили родным украинский язык, 25% - русский, а 0,62% - другой.
Ближайшими к Катериновке населенными пунктами являются Золотое и Камышеваха на севере - которые находятся под контролем Киева, а также поселок Молодежное на юге и город Первомайск на юго-востоке - которые находятся под контролем так называемой "ЛНР".
После боевых действий 2014-2015-х годов, 6 апреля 2015-го года, село было номинально присоединено к контролируемой Украиной части Луганской области, но фактически осталось в ничьей "серой зоне" - за крайним украинским блокпостом. Подразделения украинских военных здесь не дислоцируются, но и боевиков "ЛНР" на постоянной основе также не было - они стоят на расстоянии одного километра от центра села.
То есть, территориально Катериновка будто бы была под контролем ВСУ, но фактически в любой момент ее могли занять боевики и обустроить там свои позиции.
Помнится, еще в апреле 2015-го года в Луганской ОВГА устами тогдашнего ее руководителя Геннадия Москаля обещали, что село присоединят к Украине. Как видим, руки дошли только сейчас.
По сути, освобождение Катериновки проходило по тому же сценарию, что и деоккупация Новолуганского на Светлодарской дуге в декабре 2016-го года: бойцы ВСУ зашли в село и установили там огневые позиции.
Как можем увидеть на карте, заняв Катериновку, Вооруженные силы Украины должны существенно отодвинуть линию фронта на юго-восток - почти вплотную к оккупированным Молодежному и Первомайску. Как и в случае с Новоалександровкой, это видится самым большим плюсом в занятии Катериновки, ведь, как минимум должно уменьшить интенсивность обстрелов со стороны террористов "ЛНР" населенного пункта Золотое.
Правда, опять же, произойдет это ценой принятия "огня на себя" - примеры Майского и Гладосово на Светлодарской дуге дают четкое представление того, что теперь под обстрелы попадет сама Катериновка.
Также из плюсов можно отметить, что жителям села теперь можно надеяться на восстановление электроснабжения и выплату украинских пенсий, как это уже сделано в тех же Майском и Гладосово, которые украинская армия освободила 25 ноября 2017-го года.
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