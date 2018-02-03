Финансовые новости
- |
- 03.02.18
- |
- 00:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах по делу о вышках Бойко - Луценко
15:38 02.02.2018 |
Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах в рамках расследования дела о злоупотреблениях при закупке двух морских буровых установок ГАО "Черноморнафтогаз" в 2011-2012 годах, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Мы получили информацию и через международную систему финансового мониторинга выполняем замораживание и анализ движения средств на счетах, на которые поступили ворованные средства в общей сумме около $144 млн. Анализ движения этих средств может вывести нас на другие подозрения. Теоретически, и на другие предоставления в Верховную Раду (помимо представления по Евгению Бакулину - ИФ), если будут предоставлены доказательства, что средства поступали с этих счетов на счета других должностных лиц", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.
По свидетельствам, полученным ГПУ, часть украденных при сделке с буровыми средств была распределена таким образом: $95 млн перечислены на счета, подконтрольные Виктору Януковичу и Сергею Арбузову (на то время глава НБУ - ИФ), $25 млн - на счета, принадлежащие Светлане Бакулиной (дочке Е.Бакулина, на то время руководившего "Нафтогазом"), $15 млн - перечислены на счета собственника латвийской компании Rigas Kugu Buvetava Василия Мельника.
Кроме того, по данным Ю.Луценко, Евгений Корнийчук (на то время - замглавы "Нафтогаза") получил наличными $2 млн, Валерий Ясюк (возглавлявший "Черноморнафтогаз") - $3 млн, Наталья Игнатченко (глава НС "Вернум банка") - $4 млн, начальник управления коммерции "Черноморнефтегаза" - $0,1 млн.
"Также заместителю председателя "Черноморнафтогаза" Александру Кацубе обещали после завладения средствами при покупке второй буровой установки передать $1-2 млн для покупки дома в Обуховском районе Киевской области. Однако, в связи с описанными событиями в СМИ (скандал с "вышками Бойко" - ИФ), ему было отказано в выдаче наличных, что, кстати, посодействовало подписанию соглашения со следствием в прошлом году", - добавил генпрокурор.
Как сообщил Ю.Луценко, в целом стоимость закупки двух буровых установок изначально была завышена на $409 млн - до $798 млн. Однако, из-за разгоревшегося скандала, часть средств была направлена на доукомплектование буровых с тем, чтобы создать видимость обоснованности их цены.
"Фактически удалось присвоить, как об этом свидетельствуют материалы следствия и выводы экспертиза, $144 млн", - резюмировал генпрокурор.
Как сообщалось, в 2011-2012 годах "Черноморнафтогаз" приобрел две СПБУ пятого поколения ("Петр Годованец" и "Независимость", произведены в Сингапуре компанией Keppel FELS). При оккупации Крыма Россия захватила эти СПБУ.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мощная раскачка, которую финансисты 2 февраля провели на межбанке, не вылилась в подорожание доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Ползучее наступление: Что стоит за освобождением Катериновки
|Сколько Злочевскому стоило отбелиться на Западе и в Украине
|Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах по делу о вышках Бойко - Луценко
|Украина может продать захваченные Россией буровые установки третьим лицам для последующего взыскания ими через международные суды - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Генпрокуратура на следующей неделе внесет в парламент представление для привлечения к уголовной ответственности экс-главы Нафтогаза Бакулина
|Объем реализованной промпродукции в Украине в 2017г вырос на 21,9% - Госстат
|На межбанке 1 февраля ощущался относительный баланс спроса и предложений
|Как рост курса доллара в январе отразился на рынке недвижимости
|Голова Британо-української торгової палати Бейт Томс: Ви є найбільшим гравцем на ринку ІТ-аутсорсингу в Європі і третім у світі
|Главари Л-ДНР договорились создать единую таможенную зону
Это интересно
|Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi стал крупнейшим автопроизводителем в мире
|Harley-Davidson подтвердил выпуск электрического мотоцикла
|American Express приобрела виртуального помощника для путешественников Mezi
|Показаны болиды Формулы-Е нового поколения
|Хакеры попытались продать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту на шести криптобиржах
|SEC через суд добилась заморозки активов подозрительного ICO на $600 млн
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился