Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах по делу о вышках Бойко - Луценко

Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах в рамках расследования дела о злоупотреблениях при закупке двух морских буровых установок ГАО "Черноморнафтогаз" в 2011-2012 годах, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы получили информацию и через международную систему финансового мониторинга выполняем замораживание и анализ движения средств на счетах, на которые поступили ворованные средства в общей сумме около $144 млн. Анализ движения этих средств может вывести нас на другие подозрения. Теоретически, и на другие предоставления в Верховную Раду (помимо представления по Евгению Бакулину - ИФ), если будут предоставлены доказательства, что средства поступали с этих счетов на счета других должностных лиц", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

По свидетельствам, полученным ГПУ, часть украденных при сделке с буровыми средств была распределена таким образом: $95 млн перечислены на счета, подконтрольные Виктору Януковичу и Сергею Арбузову (на то время глава НБУ - ИФ), $25 млн - на счета, принадлежащие Светлане Бакулиной (дочке Е.Бакулина, на то время руководившего "Нафтогазом"), $15 млн - перечислены на счета собственника латвийской компании Rigas Kugu Buvetava Василия Мельника.

Кроме того, по данным Ю.Луценко, Евгений Корнийчук (на то время - замглавы "Нафтогаза") получил наличными $2 млн, Валерий Ясюк (возглавлявший "Черноморнафтогаз") - $3 млн, Наталья Игнатченко (глава НС "Вернум банка") - $4 млн, начальник управления коммерции "Черноморнефтегаза" - $0,1 млн.

"Также заместителю председателя "Черноморнафтогаза" Александру Кацубе обещали после завладения средствами при покупке второй буровой установки передать $1-2 млн для покупки дома в Обуховском районе Киевской области. Однако, в связи с описанными событиями в СМИ (скандал с "вышками Бойко" - ИФ), ему было отказано в выдаче наличных, что, кстати, посодействовало подписанию соглашения со следствием в прошлом году", - добавил генпрокурор.

Как сообщил Ю.Луценко, в целом стоимость закупки двух буровых установок изначально была завышена на $409 млн - до $798 млн. Однако, из-за разгоревшегося скандала, часть средств была направлена на доукомплектование буровых с тем, чтобы создать видимость обоснованности их цены.

"Фактически удалось присвоить, как об этом свидетельствуют материалы следствия и выводы экспертиза, $144 млн", - резюмировал генпрокурор.

Как сообщалось, в 2011-2012 годах "Черноморнафтогаз" приобрел две СПБУ пятого поколения ("Петр Годованец" и "Независимость", произведены в Сингапуре компанией Keppel FELS). При оккупации Крыма Россия захватила эти СПБУ.

