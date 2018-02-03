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Украина может продать захваченные Россией буровые установки третьим лицам для последующего взыскания ими через международные суды - Луценко
14:17 02.02.2018 |
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджменту активов, АРМА) может продать захваченные Россией в Крыму самоподъемные буровые установки (СПБУ) третьим лицам для последующего взыскания ими через международные суды, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в пятницу в Киеве.
"Мы имеем решение о наложении ареста и передаче Агентству по розыску и менеджменту конфискованных активов двух буровых установок. Конечно, они сейчас находятся на временно оккупированных территориях Крыма. Тем не менее, это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту, который потом может начинать процесс по их возврату в собственность, или по взысканию средств за их изъятие у законного собственника ... Такие прецеденты в судовой практике, арбитражной практике мировой существуют и мы пойдем и по этому пути также", - сказал он.
Как сообщалось, в 2011-2012 гг. "Черноморнафтогаз" приобрел две СПБУ пятого поколения ("Петр Годованец" и "Независимость", произведены в Сингапуре компанией Keppel FELS), заплатив за них около $800 млн.
При оккупации Крыма Россия захватила эти СПБУ.
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