У ГПУ пока нет прямых доказательств причастности Бойко к коррупционной схеме при покупке самоподъемных буровых установок - Луценко

У Генеральной прокуратуры Украины пока нет доказательств того, что лидер парламентской фракции "Оппозиционный бок" Юрий Бойко причастен к коррупционным схемам, связанным с покупкой двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.

"Господин Бойко с первого момента возбуждения этого уголовного дела не является фигурантом в деле. Он был допрошен и будет допрошен. Сейчас мы не имеем прямых доказательств его участия кроме одного элемента, когда он подписывал изменения финансового плана... На сегодняшний момент у нас нет никаких доказательств того, что он... получил средства, полученные преступным путем", - сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в пятницу в Киеве.

Позже он уточнил, что Ю.Бойком был подписан финансовый план, который увеличил расходы "Черноморнефтегаза" на соответствующую сумму.

В то же время Ю.Луценко отметил, что в ходе следствия будут установлены "проводки" средств на какие-либо счета, бенефициаром которых выступало какое-либо лицо, в том числе Ю.Бойко, то такое лицо "моментально попадет в разряд подозреваемых".

"На данный момент мы такой информации не имеем, но надеемся получить всю необходимую информацию", - отметил генпрокурор.

Он подчеркнул, что следствие продолжается и намерено выйти на всех участников организованной преступной группировки и дать соответствующую оценку всем.