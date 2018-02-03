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Генпрокуратура на следующей неделе внесет в парламент представление для привлечения к уголовной ответственности экс-главы Нафтогаза Бакулина
14:05 02.02.2018 |
Генеральная прокуратура Украины на следующей неделе внесет в парламент представление для привлечения к уголовной ответственности экс-главы НАК "Нафтогаз Украины", депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киеве в пятницу.
"Запланировано представление в Верховную Раду с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина. Это представление будет внесено в Верховную Раду на следующей неделе", - сказал он.
Ю.Луценко уточнил, что представление будет внесено в Раду на следующей неделе и рассмотрено в установленном порядке.
По словам генпрокурора, Е.Бакулин является нардепом, но территорию Украины давно не посещал. "Но, тем не менее, для каких-либо дальнейших шагов - подозрения, объявления в розыск - нам необходимо разрешение Верховной Рады", - сказал Ю.Луценко.
Генпрокурор уточнил, что представление будет касаться просьбы на привлечение к уголовной ответственности, в частности по статьям "создание организованной преступной группировки" и "расхищение государственных средств".
"Мы будем ходатайствовать о снятии депутаткой неприкосновенности, задержании и аресте", - сказал он.
Как сообщалось, в июле 2017 года Ю.Луценко сообщил, что Е.Бакулин может стать следующим народным депутатом, в отношении которого генеральный прокурор будет просить снятия неприкосновенности по делу о так называемых "вышках Бойко" (дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко).
Е.Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
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