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Объем реализованной промпродукции в Украине в 2017г вырос на 21,9% - Госстат
13:51 02.02.2018 |
В 2017 году в Украине реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 2152,6 млрд грн, что на 21,9% больше, чем в 2016 году (1765,6 млрд грн), в т.ч. за пределы страны - на 596,1 млрд грн (466,6 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
По ее данным, в декабре-2017 по сравнению с декабрем-2016 объем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) возрос на 15,3% (из него за пределы страны - на 39,8%), в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 24,1% (на 10,0%), в перерабатывающей промышленности - на 13,5% (на 44,2%).
В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (20,9%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19,4%), металлургическое производство и производство готовых метизделий (18,2%), добывающую промышленность и разработку карьеров (14,6%).
Как сообщалось, в 2016 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году.
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в декабре 2017г. по основным видам деятельности (%)
|декабрь 2017 к ноябрю 2017, %
|декабрь 2017 к декабрю 2016, %
|в т.ч. индекс внешнего оборота декабрь 2017 к ноябрю 2017
|декабрь 2017 к декабрю 2016
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|107,2
|115,3
|113,9
|139,8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|102,8
|124,1
|120,7
|110,0
|в том числе
|- добыча каменного и бурого угля
|106,7
|134,8
|…1
|…1
|- добыча сырой нефти и природного газа
|99,8
|110,8
|-
|-
|- добыча металлических руд
|107,1
|120,3
|121,5
|105,7
|Перерабатывающая промышленность
|108,3
|113,5
|113,2
|144,2
|Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий
|108,3
|98,5
|99,1
|134,8
|Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|105,2
|109,6
|99,9
|125,5
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|98,4
|117,9
|89,5
|119,4
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|96,4
|128,5
|107,7
|167,2
|Производство химических изделий и химической продукции
|108,7
|119,1
|108,8
|161,1
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|103,5
|109,9
|116,0
|112,0
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|90,6
|119,3
|86,6
|118,1
|Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|101,7
|126,8
|124,4
|154,7
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|136,7
|124,9
|126,8
|160,0
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|136,8
|133,0
|208,2
|311,5
|- производство электрического оборудования
|113,7
|128,4
|79,2
|103,3
|- производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам
|123,8
|108,0
|163,1
|146,3
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств
|166,6
|137,7
|115,2
|185,0
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|170,8
|151,2
|96,7
|84,3
Данные: Госстат Украины
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности в 2017г.2
|в 2017г., млн грн. (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|2152596,9
|100,0
|596089,5
|27,7
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|1713683,7
|79,6
|594644,3
|34,7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|313579,0
|14,6
|77122,1
|24,6
|добыча каменного и бурого угля
|54054,1
|2,5
|…¹
|…¹
|добыча сырой нефти и природного газа
|107700,5
|5,0
|-
|-
|Добыча металлических руд
|127832,1
|6,0
|68487,1
|53,6
|Перерабатывающая промышленность
|1400104,7
|65,0
|517522,2
|37,0
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|450994,4
|20,9
|121991,4
|27,0
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|20952,0
|1,0
|8925,5
|42,6
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|70441,4
|3,3
|24477,3
|34,7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|82201,1
|3,8
|4351,2
|5,3
|Производство химических веществ и химической продукции
|59142,4
|2,7
|14549,0
|24,6
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|28940,8
|1,3
|3620,7
|12,5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|109470,3
|5,1
|14599,3
|13,3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|391284,2
|18,2
|242985,2
|62,1
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|150153,1
|7,0
|68810,9
|45,8
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|10640,3
|0,5
|3231,9
|30,4
|- производство электрического оборудования
|29049,6
|1,3
|11108,7
|38,2
|- производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам
|51044,1
|2,4
|22059,9
|43,2
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|59419,1
|2,8
|32410,4
|54,5
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|36525,0
|1,7
|13211,7
|36,2
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|416548,6
|19,4
|…¹
|…¹
|Водоснабжения;канализация, отходы
|22364,6
|1,0
|…¹
|…¹
¹ Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации
2 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Данные: Госстат Украины
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