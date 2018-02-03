Объем реализованной промпродукции в Украине в 2017г вырос на 21,9% - Госстат

В 2017 году в Украине реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 2152,6 млрд грн, что на 21,9% больше, чем в 2016 году (1765,6 млрд грн), в т.ч. за пределы страны - на 596,1 млрд грн (466,6 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

По ее данным, в декабре-2017 по сравнению с декабрем-2016 объем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) возрос на 15,3% (из него за пределы страны - на 39,8%), в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 24,1% (на 10,0%), в перерабатывающей промышленности - на 13,5% (на 44,2%).

В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (20,9%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19,4%), металлургическое производство и производство готовых метизделий (18,2%), добывающую промышленность и разработку карьеров (14,6%).

Как сообщалось, в 2016 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году.



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в декабре 2017г. по основным видам деятельности (%)

декабрь 2017 к ноябрю 2017, % декабрь 2017 к декабрю 2016, % в т.ч. индекс внешнего оборота декабрь 2017 к ноябрю 2017 декабрь 2017 к декабрю 2016 Добывающая и перерабатывающая промышленность 107,2 115,3 113,9 139,8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 102,8 124,1 120,7 110,0 в том числе - добыча каменного и бурого угля 106,7 134,8 …1 …1 - добыча сырой нефти и природного газа 99,8 110,8 - - - добыча металлических руд 107,1 120,3 121,5 105,7 Перерабатывающая промышленность 108,3 113,5 113,2 144,2 Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий 108,3 98,5 99,1 134,8 Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 105,2 109,6 99,9 125,5 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 98,4 117,9 89,5 119,4 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 96,4 128,5 107,7 167,2 Производство химических изделий и химической продукции 108,7 119,1 108,8 161,1 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 103,5 109,9 116,0 112,0 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 90,6 119,3 86,6 118,1 Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 101,7 126,8 124,4 154,7 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 136,7 124,9 126,8 160,0 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 136,8 133,0 208,2 311,5 - производство электрического оборудования 113,7 128,4 79,2 103,3 - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам 123,8 108,0 163,1 146,3 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств 166,6 137,7 115,2 185,0 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 170,8 151,2 96,7 84,3

Данные: Госстат Украины

Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности в 2017г.2

в 2017г., млн грн. (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины 2152596,9 100,0 596089,5 27,7 Добывающая и перерабатывающая промышленность 1713683,7 79,6 594644,3 34,7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 313579,0 14,6 77122,1 24,6 добыча каменного и бурого угля 54054,1 2,5 …¹ …¹ добыча сырой нефти и природного газа 107700,5 5,0 - - Добыча металлических руд 127832,1 6,0 68487,1 53,6 Перерабатывающая промышленность 1400104,7 65,0 517522,2 37,0 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 450994,4 20,9 121991,4 27,0 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 20952,0 1,0 8925,5 42,6 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 70441,4 3,3 24477,3 34,7 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 82201,1 3,8 4351,2 5,3 Производство химических веществ и химической продукции 59142,4 2,7 14549,0 24,6 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 28940,8 1,3 3620,7 12,5 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 109470,3 5,1 14599,3 13,3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 391284,2 18,2 242985,2 62,1 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 150153,1 7,0 68810,9 45,8 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 10640,3 0,5 3231,9 30,4 - производство электрического оборудования 29049,6 1,3 11108,7 38,2 - производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам 51044,1 2,4 22059,9 43,2 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 59419,1 2,8 32410,4 54,5 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 36525,0 1,7 13211,7 36,2 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 416548,6 19,4 …¹ …¹ Водоснабжения;канализация, отходы 22364,6 1,0 …¹ …¹

¹ Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации

2 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Данные: Госстат Украины