Финансовые новости
- |
- 01.02.18
- |
- 23:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина технически готова к введению налога на выведенный капитал - эксперт
14:50 01.02.2018 |
Украина технически готова к введению налога на выведенный капитал, который должен заменить налог на прибыль предприятий, сообщил директор консалтинговой компании "Оттен Консалтинг" Томас Оттен, комментируя результаты анализа экономических последствий введения налога на выведенный капитал, который был проведен Немецкой группой советников при правительстве Украины при участии института экономических исследований и политических консультаций и консалтинговой компании "Оттен Консалтинг".
"Почему я говорю, что Украина готова в принципе (к введению налога на выведенный капитал) - текущая система не работает, и поэтому я вижу это как альтернативу", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.
Эксперт Немецкой группы советников при правительстве Украины Дэвид Заха в ходе пресс-конференции отметил важность замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
"Переход на новый налог ускорит экономический рост и будет способствовать инвестициям...Мы считаем, что экономические последствия будут позитивными, но если смотреть на краткосрочный период, то в краткосрочном периоде они будут достаточно ограниченными", сказал он.
Так, по словам Д.Заха, введение налога на выведенный капитал в первый год может привести к потерям бюджетных доходов в размере от 38 млрд грн до 47 млрд грн, что составит 1,2-1,5% ВВП.
"Чтобы обеспечить успех введения налога на выведенный капитал необходимо компенсировать потерю доходов, которые возникнут в результате такого шага или увеличением налогов, или снижением расходов. При этом необходимо удвоить усилия по фундаментальному реформированию ГФС", - добавил эксперт.
Как отметила в ходе пресс-конференции ведущий аналитик института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий, введение налога на выведенный капитал в среднесрочном периоде потенциально может содействовать притоку инвестиций.
"Наш анализ показывает, что введение налога на выведенный капитал приведет к существенной потере бюджетных доходов, которые Украина получала от налога на прибыль предприятий. Влияние на рост и инвестиции может иметь место, но, вероятнее всего, будет ограниченным и будет иметь место в среднесрочном периоде", - сказала она.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назвал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал одним из приоритетов на 2018 год.
Согласно законопроекту ставки налога на выведенный капитал составят 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На межбанке 1 февраля ощущался относительный баланс спроса и предложений
ТОП-НОВОСТИ
|Как рост курса доллара в январе отразился на рынке недвижимости
|Голова Британо-української торгової палати Бейт Томс: Ви є найбільшим гравцем на ринку ІТ-аутсорсингу в Європі і третім у світі
|Главари Л-ДНР договорились создать единую таможенную зону
|Украина технически готова к введению налога на выведенный капитал - эксперт
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Для НАТО, все, что делает Россия по отношению к Украине (аннексия и оккупация Крыма, дестабилизация Донбасса) - это агрессия
|Освободив Новоалександровку, Вооруженные силы Украины сильно вгрызлись в территорию, контролируемую врагом
|Почему дорожает бензин на АЗС и когда прекратится рост цен
|Банкиры прогнозируют разворот межбанка и подорожание доллара
|Зачем Пентагону свой доктор в Укроборонпроме
|Чем владеют в Украине олигархи из Кремлевского доклада США
Это интересно
|American Express приобрела виртуального помощника для путешественников Mezi
|Показаны болиды Формулы-Е нового поколения
|Хакеры попытались продать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту на шести криптобиржах
|SEC через суд добилась заморозки активов подозрительного ICO на $600 млн
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился
|Хакер похитил $4 млн в криптовалюте IOTA с помощью хитроумного фишинга
|ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ