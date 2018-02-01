Украина технически готова к введению налога на выведенный капитал - эксперт

Украина технически готова к введению налога на выведенный капитал, который должен заменить налог на прибыль предприятий, сообщил директор консалтинговой компании "Оттен Консалтинг" Томас Оттен, комментируя результаты анализа экономических последствий введения налога на выведенный капитал, который был проведен Немецкой группой советников при правительстве Украины при участии института экономических исследований и политических консультаций и консалтинговой компании "Оттен Консалтинг".

"Почему я говорю, что Украина готова в принципе (к введению налога на выведенный капитал) - текущая система не работает, и поэтому я вижу это как альтернативу", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Эксперт Немецкой группы советников при правительстве Украины Дэвид Заха в ходе пресс-конференции отметил важность замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

"Переход на новый налог ускорит экономический рост и будет способствовать инвестициям...Мы считаем, что экономические последствия будут позитивными, но если смотреть на краткосрочный период, то в краткосрочном периоде они будут достаточно ограниченными", сказал он.

Так, по словам Д.Заха, введение налога на выведенный капитал в первый год может привести к потерям бюджетных доходов в размере от 38 млрд грн до 47 млрд грн, что составит 1,2-1,5% ВВП.

"Чтобы обеспечить успех введения налога на выведенный капитал необходимо компенсировать потерю доходов, которые возникнут в результате такого шага или увеличением налогов, или снижением расходов. При этом необходимо удвоить усилия по фундаментальному реформированию ГФС", - добавил эксперт.

Как отметила в ходе пресс-конференции ведущий аналитик института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий, введение налога на выведенный капитал в среднесрочном периоде потенциально может содействовать притоку инвестиций.

"Наш анализ показывает, что введение налога на выведенный капитал приведет к существенной потере бюджетных доходов, которые Украина получала от налога на прибыль предприятий. Влияние на рост и инвестиции может иметь место, но, вероятнее всего, будет ограниченным и будет иметь место в среднесрочном периоде", - сказала она.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назвал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал одним из приоритетов на 2018 год.

Согласно законопроекту ставки налога на выведенный капитал составят 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей.