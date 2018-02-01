МВФ настаивает на Антикоррупционном суде и рыночных ценах на газ для возобновления финансирования Украины - Йоста Люнгман

Принятие закона об Антикоррупционном суде и выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню являются основным условиями завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) для Украины и выделения транша кредита, сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Комментируя состояние сотрудничества в ходе мероприятие Европейской бизнес ассоциации "Eba Global Outlook 2018: Think beyond. stay ahead" в Киеве в четверг, он отметил, что целью внедрения рыночных цен на газовом рынке является избежать искусственной сегментации рынка отдельно для домохозяйства и отдельно для промышленности.

"Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их выполнение", - сказал Й.Люнгман

Среди других задач он выделил удержание инфляции, позитивно оценив повышение учетной ставки Нацбанком, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

Глава представительства отметил, что международные резервы Украины выросли на $6,5 млрд - до $19 млрд, однако необходимо наращивать их и далее - до $30 млрд, чтобы обеспечить защиту от внешних шоков.

Он также призвал в политике повышения зарплат ориентироваться на рост продуктивности труда, так как чрезмерное увеличение зарплат повредит стабильному росту.

