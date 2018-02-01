Финансовые новости
- |
- 01.02.18
- |
- 23:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
МВФ настаивает на Антикоррупционном суде и рыночных ценах на газ для возобновления финансирования Украины - Йоста Люнгман
11:16 01.02.2018 |
Принятие закона об Антикоррупционном суде и выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню являются основным условиями завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) для Украины и выделения транша кредита, сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Комментируя состояние сотрудничества в ходе мероприятие Европейской бизнес ассоциации "Eba Global Outlook 2018: Think beyond. stay ahead" в Киеве в четверг, он отметил, что целью внедрения рыночных цен на газовом рынке является избежать искусственной сегментации рынка отдельно для домохозяйства и отдельно для промышленности.
"Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их выполнение", - сказал Й.Люнгман
Среди других задач он выделил удержание инфляции, позитивно оценив повышение учетной ставки Нацбанком, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.
Глава представительства отметил, что международные резервы Украины выросли на $6,5 млрд - до $19 млрд, однако необходимо наращивать их и далее - до $30 млрд, чтобы обеспечить защиту от внешних шоков.
Он также призвал в политике повышения зарплат ориентироваться на рост продуктивности труда, так как чрезмерное увеличение зарплат повредит стабильному росту.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На межбанке 1 февраля ощущался относительный баланс спроса и предложений
ТОП-НОВОСТИ
|Как рост курса доллара в январе отразился на рынке недвижимости
|Голова Британо-української торгової палати Бейт Томс: Ви є найбільшим гравцем на ринку ІТ-аутсорсингу в Європі і третім у світі
|Главари Л-ДНР договорились создать единую таможенную зону
|Украина технически готова к введению налога на выведенный капитал - эксперт
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Для НАТО, все, что делает Россия по отношению к Украине (аннексия и оккупация Крыма, дестабилизация Донбасса) - это агрессия
|Освободив Новоалександровку, Вооруженные силы Украины сильно вгрызлись в территорию, контролируемую врагом
|Почему дорожает бензин на АЗС и когда прекратится рост цен
|Банкиры прогнозируют разворот межбанка и подорожание доллара
|Зачем Пентагону свой доктор в Укроборонпроме
|Чем владеют в Украине олигархи из Кремлевского доклада США
Это интересно
|American Express приобрела виртуального помощника для путешественников Mezi
|Показаны болиды Формулы-Е нового поколения
|Хакеры попытались продать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту на шести криптобиржах
|SEC через суд добилась заморозки активов подозрительного ICO на $600 млн
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился
|Хакер похитил $4 млн в криптовалюте IOTA с помощью хитроумного фишинга
|ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ