Освободив Новоалександровку, Вооруженные силы Украины сильно вгрызлись в территорию, контролируемую врагом

Руслан Рудомський / Depo.ua

31 января 2018-го года войдет в новейшую историю Украины как день, когда был полностью освобожден из российско-террористического ига поселок Новоалександровка, что на Луганщине.

Первым об этом сообщил корреспондент "ТСН" Андрей Цаплиенко. "Новоалександровка наша! Украине возвращают Украину", - написал журналист в Фейсбуке.

Судя по реакции в комментариях под этим постом, многие не понимают - что это за Новоалександровка такая и где она находится. Итак, давайте познакомимся вместе.

Новоалександровка - село Попаснянского района Луганской области. На северо-запад и запад от села проходит линия разграничения сил на Донбассе (согласно 2-му Минскому соглашению).

Ближайшими к Новоалександровке населенными пунктами являются город Попасная на западе, поселок Молодежное на северо-востоке, село Калиново-Борщеватое и город Первомайск на востоке, поселок Калиново на юго-востоке. Что характерно: все они, кроме Попасной, находядятся под контролем так называемой "ЛНР".

С 2015-го года опорные пункты на окраинах села были крайними позициями украинских защитников с одной стороны и позициями "ЛНР" с другой. Но с недавних пор украинские воины улучшили свое тактическое положение, продвинувшись на несколько километров до линии разграничения и взяв Новоалександровку под свой контроль.

Население Новоалександровки до войны составляло 124 человека, но сейчас осталось меньше 20, живя без газа и электроэнергии. Характерной особенностью села является то, что по данным переписи населения 2001-го года 93,55% указали родным украинский язык и только 6,45% - русский. Поэтому можно не сомневаться, что украинских освободителей там примут именно как освободителей.

Кстати, тот же Цаплиенко в своем блоге на НВ писал о людях, которые живут в непосредственной близости к линии разграничения: "Большинство устали от боевых действий и, как бы это не было неприятно, готовы принять любую власть и в любой форме - оккупационную или российскую - лишь бы перестали стрелять".

А Новоалександровка волей истории находится не просто близко к линии разграничения - по ней фактически эта линия и проходит. Точнее, проходила до вчерашнего дня.

Для тех, кто регулярно следит за сводками пресс-центра штаба АТО, название Новоалександровка должна быть очень знакомым - это поселок всегда входил в число "самых любимых" у боевиков "ЛНР". Редко какие сутки в АТО проходили без пары-тройки "прилетов" или по самому поселку, или по позициям Вооруженных сил Украины, которые расположены вблизи него.

Кстати, освобождение села было не таким простым и быстрым, как это может показаться.

"В это село мы зашли несколько дней назад. Противник периодически пытается вернуть утраченные позиции - днем работают снайперы и стрелковое оружие, ночью простреливают из крупнокалиберных пулеметов, но мы уже крепко уцепились за этот кусок земли", - рассказал один из украинских бойцов.





Как видим на карте, освободив Новоалександровку, Вооруженные силы Украины сильно "вгрызлись" в территорию, которую контролирует враг. Поэтому теперь на повестке дня встанет вопрос "выравнивания линии фронта", и в этом контексте очень интересной выглядит судьба Рубашанского леса, который находится на север от села. Ведь не контролируя его, наши защитники деревни все время будут рисковать получить диверсии или снайперские обстрелы с севера.

Ну а в целом за Новоалександровкой открывается голая степь, поэтому следующее лето может пройти под девизом "ползучего наступления" именно на этом участке фронта.

Также большим плюсом в освобождении Новоалександровки видится отодвигание линии фронта подальше от Попасной. Это должно уменьшить интенсивность обстрелов города со стороны террористов "ЛНР". Правда, произойдет это ценой "огня на себя" защитников только что освобожденной Новоалександровки. Примеры Травневого и Гладосово на Светлодарской дуге тому лучшее подтверждение.

Кстати, теперь жителям Новоалександровки можно надеяться, что им тоже скоро восстановят электроснабжение и начнут выплачивать украинские пенсии, как это уже сделано в тех же Травневом и Гладосово, которые украинская армия освободила 25 ноября 2017-го года.