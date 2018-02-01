Почему дорожает бензин на АЗС и когда прекратится рост цен

Ирина Голод, Ростислав / РБК-Украина

Из-за девальвации гривны и роста мировых цен на нефть в Украине продолжает дорожать топливо на автозаправочных станциях. Будучи зависимыми от импортных нефтепродуктов, украинцы могут только разводить руками, наблюдая за стремительной сменой ценников на стелах АЗС. Трейдеры, вопреки замечаниям Антимонопольного комитета, уверяют, что они меньше других заинтересованы в повышении стоимости бензина, поскольку объемы продаж падают. Подробнее о том, что происходит с ценами на АЗС - в материале РБК-Украина.

В конце прошлого года стоимость самого продаваемого бензина марки А-95 на некоторых АЗС перешагнула "психологический" барьер 30 гривен/литр. К концу января в рознице цена "девяносто пятого" в ряде сетей вплотную приблизилась к отметке 33 гривны/литр, а средняя стоимость А-95 составляла 30,4-30,9 гривны/литр. Заправиться дизтопливом автолюбителям в среднем теперь обходится почти в 28,8 гривен/литр, следует из мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Еще пять месяцев назад цены были на 15-20% ниже, признают опрошенные РБК-Украина трейдеры. На стоимость нефтепродуктов влияют в основном курс гривны и цена нефти на мировых рынках. Последние полгода для Украины эти два фактора складываются не лучшим образом. Начиная с сентября 2017 года и по конец января, по отношению к евро гривна потеряла 14% (курс опустился с 30,48 гривен/евро до 34,78 гривен/евро), к доллару - около 10% (с 25,69 гривен/доллар до 28 гривен/доллар).

В унисон с девальвацией гривны на мировых рынках растут котировки на нефть. В начале января стоимость нефти марки Brent превысила 70 долларов за баррель, чего не наблюдалось с декабря 2014 года. Большую часть прошлого года цена нефти преимущественно оставалась в диапазоне 52-55 долларов за баррель, изредка опускаясь ниже 50 долларов.

Что всколыхнуло мировые цены? Еще в конце 2016 года страны ОПЕК и более десяти государств, которые не входят в нефтяной картель, договорились сократить объем суточной добычи на 1,8 млн тонн, что составляет примерно 2% мировой добычи. В ноябре прошлого года соглашение продлили на весь 2018 год, после чего цены стали расти еще стремительнее. Уже в январе нынешнего года многие финансовые организации и инвестиционные компании пересмотрели свои прогнозы стоимости нефти в 2018 году. Международный валютный фонд, к примеру, повысил прогноз средней цены нефти на 9,7 доллара - до 59,9 долларов за баррель, а кредитное агентство Standard&Poor's пересмотрело прогноз до 60 долларов за баррель, увеличив ожидаемую цену на 5 долларов.

Валютный эффект

В Украину бензин и дизтопливо в основном импортируют. По оценкам директора специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, из-за рубежа трейдеры завозят примерно 85% потребляемого в стране топлива.

"Импорт преимущественно идет из России и Беларуси. Я бы даже объединил это в одно - нефтепродукты из Таможенного Союза. Невзирая на то, что Мозырский НПЗ расположен в Беларуси, 50% нефти он перерабатывает по давальческой схеме. Российские компании являются собственником бензина и сжиженного газа, который производится на этом НПЗ", - пояснил РБК-Украина аналитик UPECO Александр Сиренко. При этом в нескольких компаниях, опрошенных РБК-Украина, также указали, что покупают нефтепродукты у литовских производителей.

В "Концерне Галнафтогаз" (сеть АЗС "ОККО") РБК-Украина пояснили, что розничная цена топлива формируется из закупочной стоимости, налоговой нагрузки, а также расходов на зарплату сотрудникам, коммунальные платежи, логистику, затрат на хранение нефтепродуктов и, собственно, прибыли компании. "При этом на два первых фактора (закупочная цена и налоги, - ред.) приходится примерно 90% в розничной цене 1 литра топлива. И на оба непосредственно влияет подорожание нефти и обесценивание гривны", - отметили в пресс-службе компании. К слову, ставки акцизов на топливо в Украине привязаны к евро, потому при девальвации гривны расходы трейдеров на уплату налогов возрастают.

За импортный бензин трейдеры также платят долларами и евро. И, следовательно, чем ниже курс гривны по отношению к этим валютам, тем дороже бензин и дизтопливо обходится украинским водителям. "Рост курса доллара на одну гривну автоматически добавлял примерно 80 копеек к стоимости литра горючего на бензоколонке", - пояснили РБК-Украина в пресс-службе "Сокар Энерджи Украина".

Под влиянием мировых цен и девальвации только с декабря 2017 года к стоимости бензина добавилось 3 гривны на одном литре, говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Плюс 1,6 гривен/литр добавилось за счет роста мировых цен, а еще около 1,3 гривны/литр - это результат девальвации, пояснил РБК-Украина Куюн. И, по его словам, из почти трех гривен две уже отразились в ценах на заправках. "Соответственно, впереди нас ждет подъем в среднем на одну гривну по рынку", - считает собеседник.

Геннадий Рябцев, в свою очередь, отметил, что пока трудно спрогнозировать, когда цены перестанут расти. "Ориентировочно во второй неделе февраля цены могут еще повыситься в зависимости от сети примерно на 50 копеек. Возможно, несколько больше", - предположил Рябцев. Впрочем, по словам эксперта, дальнейшая динамика будет зависеть от того, как поведет себя курс гривны в феврале-марте.

При этом в сетях АЗС указывают, что не только курс гривны и ситуация на мировых рынках оказывают влияние на стоимость бензина и дизтоплива в рознице. "Одной из причин повышения цены являются увеличение тарифов на транспортные услуги. Например, с 31 октября 2017 года ж/д-тарифы увеличились на 15%", - отметил генеральный директор компании "Параллель" Христо Иванчев.

На импортной "игле"

Быстрее других цены на топливо повышают крупные импортеры. "Они первыми чувствуют изменение конъюнктуры, так как у них очень чувствительный бизнес, - говорит Сергей Куюн. - Но есть и менее чувствительные, как, например, группа "Приват" (сеть АЗС "Укрнафта", - ред.), которая снабжается с Кременчугского НПЗ. У них такая специфика, что нефть покупается, условно говоря, раз в месяц. Сейчас они продают нефтепродукты еще по декабрьской цене на нефть". Отметим, что, согласно ценовому мониторингу "Консалтинговой группы А-95", на сети АЗС "Укрнафты" в зависимости от марки топлива цены на 1-2 гривны на литре ниже, чем средние по рынку.

Из шести нефтеперерабатывающих заводов с потенциальной мощностью переработки более 50 млн тонн по факту в Украине работает только Кременчугский НПЗ и Шебелинский газоперерабатывающий завод, который принадлежит государственной "Укргаздобыче". Остальные НПЗ простаивают из-за отсутствия сырья. Основная причина - неуклонное падение добычи в "Укрнафте". По данным компании, в 2017 году в Украине было добыто всего 1,44 миллионов тонн нефти, что на 9,4% ниже показателя прошлого года. Не лучше ситуация и с переработкой нефти. По данным "А-95", в 2017 году Кременчугский НПЗ увеличил переработку почти на 8% против ожидаемых в начале года 35-55%. Всего в прошлом году завод переработал около 2,3 млн тонн сырья. Шебелинский ГПЗ, принадлежащий государственной "Укргаздобыче", в 2017 году переработал 494 тыс. тонн сырья, что практически соответствует уровню предыдущего года.

Для загрузки НПЗ есть два выхода, говорит Геннадий Рябцев. Нужно либо нарастить объемы добычи, на что потребуется не один год, либо увеличить поставки импортного сырья. "Но тогда возникает вопрос, а какой смысл покупать нефть не менее дорогую, чем нефтепродукты, если можно сразу покупать нефтепродукты?", - отметил в комментарии РБК-Украина Рябцев.

Пока Украина не является игроком на рынке нефти, по мнению аналитика UPECO Александра Сиренко, мы можем лишь наблюдать за мировыми котировкам и воспринимать цены на бензин как факт. "Как потребители мы интересны, потому что из-за дефицита у нас рынок сформировался как премиальный. Причем по всем видам топлива. С нами интересно работать всем производителям", - добавил Сиренко.

Не повод для сговора

Рост цен на бензин и ДТ в рознице вызвал интерес у Антимонопольного комитета. В начале года глава АМКУ Юрий Терентьев заявлял, что комитет начал исследовать деятельность АЗС, резко поднявших стоимость топлива. "Открыто дело и ведется расследование по той ситуации, которая была в течение ноября-декабря 2017 года", - говорил чиновник. Причем, по его словам, факты роста цен в январе также будут учитываться в расследовании.

В опрошенных РБК-Украина компаниях уверяют, что они сами не в восторге от того, что цены растут, поскольку это приводит к падению объема продаж. "Каждый рост цены - это потеря продаж для компании. Бытует ошибочное мнение, что топливные трейдеры заинтересованы в росте цен на топливо. На самом деле - наоборот, нам выгоднее работать при тренде к снижению цен, поскольку тогда растет спрос, и увеличиваются обороты", - уверяют в "Концерне Галнафтогаз".

Отметим, что, согласно данным Госстата, в прошлом году объем продаж бензинов на АЗС снизился на 226,9 тысяч тонн - до 1,61 млн тонн, что на 12,3% меньше, чем годом ранее. При этом продажи ДТ сократились на 224,9 тысяч тонн (около 12%) - до почти 1,5 млн тонн. И в 2018 году тенденция пока сохраняется. "Мы отмечали небольшое снижение продаж в январе этого года, связанное, в том числе, с погодными условиями", - говорит Христо Иванчев. При этом, по словам топ-менеджера компании "Параллель", в продажах растет доля сжиженного газа, хотя в 2017 году по рынку рост продаж этого вида топлива замедлился.

Трейдеры также отмечают, что из-за удорожания топлива водители ищут более доступные альтернативы для заправки своих авто. "Мы фиксируем переход части наших клиентов на другие виды топлива, некоторые отказываются от проверенного качества премиум-сегмента в пользу более дешевого варианта. Это сиюминутная экономия, которая чревата последствиями для двигателя автомобиля", - добавили в пресс-службе "Сокар Энерджи Украина".