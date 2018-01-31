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Профицит платежного баланса Украины в 2017г возрос вдвое
13:08 31.01.2018 |
В 2017 году дефицит текущего счета платежного баланса по предварительным данным НБУ составил 3,8 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Третий год подряд платежный баланс Украины сведен с профицитом.
В 2017 году профицит платежного баланса существенно вырос по сравнению с 2016 годом - с 1,3 млрд долларов до 2,6 млрд долларов, по предварительным данным.
По итогам 2017 дефицит текущего счета составил 3,8 млрд долларов и практически соответствовал уровню предыдущего года (3,5 млрд долларов), несмотря на негативное влияние от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями (НКТ) и более низкий урожай сельскохозяйственных культур.
Однако расширение дефицита торговли товарами через эти факторы и дальнейшее наращивание инвестиционного импорта было частично компенсировано устойчивым ростом частных переводов и экспорта услуг.
Экспорт товаров вырос на 19% по итогам года и составил 39,9 млрд долларов.
Наиболее существенно в 2017 году выросли поставки украинской продукции в страны ЕС - на 32%.
Как следствие, страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером Украины, и их доля в общем экспорте товаров выросла до 35,4% (по сравнению с 31,9% в 2016 году).
В то же время несмотря на рост экспорта в Россию доля в общем объеме экспорта украинских товаров сократилась до 8,5% (с 9,1% в 2016 году).
Импорт товаров увеличился на 21% в 2017 году и составил 49 млрд долларов.
Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран ЕС (на 23%) за счет поставок природного газа и продукции машиностроения, а также России (на 40%) - за счет угля, нефтепродуктов и удобрений.
Чистый приток капитала по финансовому счету вырос до 6,4 млрд долларов (по сравнению с 4,7 млрд долларов в 2016 году).
В отличие от предыдущего года государственный сектор играл значительную роль в поступлении капитала - правительство активно привлекало валютные ресурсы как на внешнем, так и внутреннем рынках.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,3 млрд долларов в 2017 году.
Завершение большинства программ по рекапитализации банков привело к сокращению объема операций банков по переоформлению долга в уставный капитал до 0,6 млрд долларов по итогам 2017 (2,1 млрд долларов в 2016 году).
Без учета таких операций, чистые поступления ПИИ за 2017 выросли на 26% до 1,8 млрд долларов.
Благодаря профициту сводного платежного баланса и получению в апреле очередного транша от МВФ международные резервы увеличились на 21% до 18,8 млрд долларов или 3,6 месяца импорта будущего периода по состоянию на конец 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, профицит сводного платежного баланса в 2016 году составил 1,3 млрд долларов, дефицит текущего счета платежного баланса (счет текущих операций) составил 3,4 млрд долларов.
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