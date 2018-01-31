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Кабмин принял решение уволить Насирова
12:45 31.01.2018 |
Кабинет министров принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Мы направили в госкомисию представление об увольнении Насирова. Госкомиссия дала свое заключения. Сегодня принимаем это решение", - сказал В.Гройсман в ходе заседания в среду.
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