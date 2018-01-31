Вешать порохоботов? С кем будут воевать штурмовики Билецкого

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Аваков, Троян и Билецкий не боятся выпустить джинна из бутылки - они уверены, что он у них под контролем.

Первой политической новинкой 2018 г. стали "Национальные дружины", которые 28 января провели на Крещатике "заприсяжение" 600 своих бойцов. Через день на событие отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заявил журналистам, что в Украине монополией на насилие обладает государство, а любые парамилитарные образования "не являются законными". "Я как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные милитарные формирования", - подчеркнул Аваков.

Прозвучало вроде бы успокаивающе. Могло бы показаться, что министр увидел вдруг возникшую опасность и собирается предпринять решительные меры. Однако на самом деле "Национальные дружины" возникли не вдруг, а еще год назад, и все это время пребывали под чутким контролем главы МВД. Так что теперешнее заявление Авакова следует интерпретировать по-другому - как легализацию "Национальных дружин": мол, я сказал, что не допущу деятельности незаконных формирований, значит, если "Национальные дружины" действуют, то они вполне законные.

Кстати, "заприсяжением" на Крещатике "Национальные дружины" как раз и отметили первую годовщину своей деятельности. Создал эту структуру народный депутат Андрей Билецкий. Напомним, что до парламентских выборов Билецкий командовал батальоном патрульной службы милиции особого назначения "Азов", который принимал участие в освобождении Мариуполя. В августе 2014 г. Билецкий получил внеочередное звание подполковника милиции, а в октябре был избран в Верховную Раду жителями Оболонского района Киева. Тем временем батальон "Азов" приказами Авакова был реорганизован в полк "Азов" и в ноябре 2014 г. передан в состав Нацгвардии.

Заместителем Билецкого на посту командира батальона и затем полка "Азов" был подполковник милиции Вадим Троян. Сразу после победы Билецкого на парламентских выборах в столице Аваков назначил Трояна начальником Главного управления МВД в Киевской области, в ноябре 2015 г. - начальником Главного управления Нацполиции в Киевской области. С марта 2016 г. Троян был первым замом, а с ноября 2016 г. - и.о. главы Нацполиции, в феврале 2017 г. получил должность заместителя министра внутренних дел. Параллельно с карьерным ростом Троян вырос и в звании - до полковника милиции.

Троян и Билецкий, как говорится, дружат семьями, поэтому "крыша" у Билецкого в МВД двойная: друг Троян и шеф Аваков. Неудивительно, что Билецкий оказался одним из самых злостных прогульщиков парламентских заседаний: у него всегда есть дела поважнее - он постоянно занят организационной работой. Обычно депутата-мажоритарщика хватает лишь на то, чтобы создать "под себя" какую-нибудь общественную организацию, некоторые доходят до создания собственной партии. Но только Билецкий сумел за три года создать не только партию, но и собственную военизированную структуру, действующую почти во всех регионах.

Весной 2015 г. был создан Гражданский корпус "Азов". Это общественное движение стало базой для партии "Национальный корпус", учредительный съезд которой был проведен в Киеве 16 октября 2016 г. После этого Гражданский корпус "Азов" объявил о прекращении деятельности с 1 января 2017 г. Все желающие волонтеры и прочие гражданские активисты нашли себе место в новой партии, а вот для бывших бойцов полка "Азов", которым "чистая" политика малопривлекательна, нашлось занятие поинтереснее - создавать "Национальные дружины", завлекая в их ряды главным образом молодежь.

Любимым занятием "Национальных дружин" стали рейды по выявлению игровых автоматов, а также нелегальных точек продажи алкоголя и наркопритонов. Обычно Нацполиция не вмешивалась в эту деятельность, хотя иногда случались и накладки. Злые языки утверждают, что нередко после таких рейдов незаконные заведения не прекращают работу, а соглашаются делиться доходами с новоявленными покровителями. И что якобы именно это и является источником финансирования "Национальных дружин". Сама организация, конечно же, заявляет, что она содержится на членские взносы своих добровольцев-нацдружинников - "тех, кто в свободное от работы время не пьет пиво у телевизора, а готов делами менять Украину к лучшему".

Формально Билецкий не возглавляет "Национальные дружины". Но он нисколько не скрывает своей причастности к этой организации и выступил на "заприсяжении" с зажигательной речью.

И вот теперь нелишне упомянуть об идеологии "Национальных дружин". Сказать, что она правая или там ультраправая - значит ничего не сказать. Идеология "Национальных дружин" в первую очередь антипрезидентская, хотя в число своих врагов эта организация записала и Саакашвили (который, напомним, сильно вздорил с Аваковым будучи губернатором Одесчины).

"Даже сейчас каждую минуту под нашими фото, видео и трансляциями появляются новые комментарии от так называемых "порохоботов" и "михоботов", - пишут "Национальные дружины" на своей "Фейсбук"-страничке. - Политическая мразота объединилась ради дискредитации националистов. На здоровье! Мы не закроем комментарии. Плюйтесь своей ненавистью и дальше, проплаченные фейки, - время ваших хозяев уже истекает".

Той же идеологии придерживаются и некоторые бойцы полка "Азов". Например, Денис Шеломиенко (позывной "Леван") 29 января написал твит с такими словами: "Порохоботам снова напомню, что вас будут вешать на тех же самых виселицах, что и ваших хозяев". Правда, на следующий день он этот твит удалил (наверное, начальство приказало), но добрые люди сохранили его для истории.

Понятно, что нацдружинники и азовцы имеют полное право не любить порохоботов. Но вот зачем Авакову эта демонстрация нелюбви, доходящей до желания вешать? Если это предупреждение Петру Порошенко, то вряд ли оно останется без внимания. Так что у этой истории еще будет продолжение.