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Дефицит госбюджета Украины в 2017 г. сократился на 31,9% - НБУ
20:10 30.01.2018 |
Дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году составил 47,85 млрд грн, что на 31,9%, или на 22,4 млрд грн, ниже показателя 2016 года, сообщил Национальный банк Украины во вторник.
Согласно его данным, внутреннее финансирование сократилось по сравнению с прошлым годом в 3,4 раза - до 10,89 млрд грн, хотя поступления от приватизации увеличились в 17,9 раза - до 3,38 млрд грн.
В то же время Нацбанк указывает, что в четвертом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года дефицит подскочил в 9,2 раза - до 62,83 млрд грн, в том числе в декабре рост составил 2,2 раза - до 53,37 млрд грн.
НБУ сообщил также, что доходы госбюджета в 2017 году возросли на 28,7% - до 793,27 млрд грн, а расходы - на 22,5%, до 839,24 млрд грн.
Согласно обнародованным данным, дефицит сводного бюджета Украины в 2017 году сократился на 23,2% - до 42,09 млрд грн, при этом его доходы выросли на 29,9% - до 1 трлн 16,79 млрд грн, а расходы - на 26,4%, до 1 трлн 56,76 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 были запланированы в объеме 770,97 млрд грн, расходы - 841,1 млрд грн, что соответственно на 25,1% и 22,8% превышало фактические показатели госбюджета-2016. Предельный размер дефицита госбюджета был определен на уровне 77,65 млрд грн против 70,26 млрд грн - в 2016-м.
Доходы госбюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита - 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.
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