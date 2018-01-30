Тайны партийных карманов. Почему украинские партии не научились жить по-честному

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Проблема украинской партийной системы в том, что партии зачастую строятся не снизу и даже не сверху, а сбоку - от денежного мешка.

То, что украинские партии зачастую ведут двойную бухгалтерию, - факт общеизвестный. Известно и то, что государство и общественность с разных сторон пытаются простимулировать и принудить партии к более честному образу жизни. Для этого, в частности, были введены госфинансирование парламентских партий и обязанность партий отчитываться перед Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции. А въедливые массмедиа не стесняются совать свой нос в партийные отчеты и выискивать там криминал.

Тем не менее даже в условиях двойного контроля - государственного и общественного - многие партии спокойно продолжают придерживаться двойных стандартов, на словах заявляя о необходимости борьбы с коррупцией, а на деле, получая финансирование из незадекларированных источников. И реальных способов поймать их за руку и вывести на чистую воду, как выясняется, нет.

Показательным примером стала недавняя история с "Оппоблоком". В апреле прошлого года журналисты программы "Наші гроші" провели дотошное расследование. Изучив поданный в НАПК отчет "Оппоблока" за 2016 г., они выяснили, что эта партия получила взносов на сумму свыше 12,3 млн грн (преимущественно от юридических лиц). В частности, киевские ООО "Магден плюс" и "Стемит ЛТД" внесли 5,59 млн и 0,1 млн грн. Как утверждают "Наші гроші", это недавно зарегистрированные фирмы, у них одинаковый уставный фонд, одинаковый вид деятельности - предоставление в аренду недвижимости, хотя, согласно реестру прав на недвижимое имущество, недвижимость у этих юрлиц отсутствует. По месту их регистрации находится парикмахерская, сами фирмы созданы услугой "Виртуальный офис" - это регистрация юрлиц под ключ.

Несмотря на вероятную фиктивность этих доноров, НАПК не сочло незаконной проводку через них денег на партийный счет "Оппоблока". Представитель НАПК оправдывался перед журналистами тем, что у агентства, дескать, нет таких широких возможностей, чтобы проверять конечных бенефициаров фирм - доноров партий.

Также в отчете партии фигурируют столичные ООО "Тефия-2011" и "Гиперион-Мега", пожертвовавшие "Оппоблоку" 1,1 млн и 1,07 млн грн. Обе эти фирмы прописаны, кто бы мог подумать, в здании Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины. "Наші гроші" посетили Владимира Ткаченко, который числится директором и учредителем ООО "Гиперион-Мега". Мужчина был сильно удивлен не только фактом донорства в пользу партии, но и вообще наличием у него фирмы.





После этого журналисты обратились в Нацполицию с заявлением об уголовном правонарушении по ст. 159-1 Уголовного кодекса "Нарушение порядка финансирования политической партии", а когда их там проигнорировали, подали в суд. 11 сентября Шевченковский райсуд Киева обязал Нацполицию внести сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. Ст. 159-1 УК предусматривает ответственность за подачу заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Должностным лицам "Оппоблока" светил штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, или лишение свободы на срок до двух лет.

И вот 26 января "Наші гроші" сообщили, что им пришел ответ. Правда, не из Нацполиции, а из Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы. Эта структура решила закрыть дело о фиктивности компании, пожертвовавшей миллион "Оппоблоку". Причиной для закрытия дела стали показания владельца ООО "Гиперион-Мега" Владимира Ткаченко, который ранее в комментарии программе "Наші гроші" отрицал свою причастность к фирме.

Оказывается, после открытия уголовного производства мужчина сообщил следователям, что воспринял журналистку и оператора программы "Наші гроші" за мошенников - и, дескать, именно поэтому отрицал и наличие у него компании, и миллионные пожертвования на "Оппоблок". Конечно, тут любой мог бы сразу же выдвинуть другую версию - что люди из "Оппоблока" пришли к зиц-директору и заплатили ему за "правильные" показания. Но следователи из ГФС почему-то поверили зиц-директору - не потому ли, что к ним тоже приходили люди из "Оппоблока".

У НАПК тоже нет претензий к "Оппоблоку" насчет источников средств. В официальных документах НАПК - выводах о результатах анализа отчетов за четыре квартала 2016 г. и за первые три квартала 2017 г. - неизменно утверждается отсутствие нарушений законодательства о финансировании политических партий и предвыборной агитации.

Как видим, нынешние правила игры позволяют партиям с легкостью избегать ответственности за финансирование через фиктивных посредников. А значит, олигархи и дальше будут раскладывать свои золотые яйца в разные партийные корзины. Более того, можно ожидать, что история с "Оппоблоком" если чему и научит, то лишь тому, что нужно работать тщательнее, то есть искуснее обставлять дела и надежнее прятать концы в воду.

Фиктивные фирмы-доноры - это лишь один способ легализации черного финансирования. В прошлом году НАПК и общественное движение "Честно" выявили другую схему - через взносы от подставных физических лиц. Повод для интереса сотрудников НАПК и общественников дала "Батьківщина": согласно ее отчету она получила на свои счета в 2016 г. взносов от физических лиц на сумму свыше 7,55 млн грн - гораздо больше, чем любая другая партия (занявшая второе место по этому показателю партия "Самопоміч" получила в 2016 г. на свои счета от физических лиц 1,17 млн грн).

При этом оказалось, что почти все спонсоры "Батьківщини" живут на Киевщине. Деньги перечисляли зачастую в один день и одинаковыми суммами (чаще всего - по 2000 грн). Финансовую помощь партии якобы оказывали безработные, пенсионеры, медики, работники образования и т. д. В рамках проверки сотрудники НАПК выясняли у фигурантов отчета "Батьківщини", действительно ли они перечисляли собственные средства на счет партии. Представители движения "Честно" имели возможность фиксировать этот процесс. Большинство жертвователей утверждали, что не перечисляли ни копейки. Люди были удивлены и напуганы тем, что их персональные данные используют посторонние лица. Для перечисления средств в пользу партии нужны паспортные данные, идентификационный номер, адрес проживания и номер телефона.

Бывший глава Броварской городской организации "Батьківщина" Владимир Опалько поделился с представителями "Честно" интересными воспоминаниями. Они свидетельствуют о том, как выглядела схема финансирования партии в более ранние времена: "После Майдана, это был 2014 г., я в банке "Велес" вносил (это был личный частный банк руководителя областной организации Константина Бондарева). Я лично со своей семьей - ну по просьбе - больше 1,5 млн грн внес! Но мне не давали наличные, я просто подмахивал бумаги и все... Я думаю, что скорее там просто из офшора деньги переводились сюда в Украину, хотя нас в детали не посвящали... Это были десятки миллионов гривень. Лично я от Броварской городской организации возил туда пять или шесть человек, и каждый так вот по 1,5 млн перечислял - представьте, сколько это денег!"

Как известно, вскоре банк "Велес" был ликвидирован. Возможно, это и подтолкнуло видоизменить схему - уменьшить размер взносов, увеличив в то же время число жертвователей за счет подставных лиц. Так или иначе, но партия попалась: факт финансовых нарушений был зафиксирован. НАПК в своем выводе о результатах анализа отчета "Батьківщини" за IV квартал. 2016 г. отметило "недостоверность отображенной в отчете информации" на общую сумму свыше 63 тыс. грн. Также в выводе "установлено, что в отчет партии включены персональные данные физических лиц... которые не осуществляли денежных взносов в поддержку партии в четвертом квартале 2016 года". А заканчивался вывод словами о том, что "в связи с возможными признаками уголовных правонарушений необходимо направить материалы, подтверждающие выявленные факты, в Национальную полицию Украины для принятия соответствующих мер реагирования".

Впрочем, "Батьківщина" тогда отделалась легким испугом. По крайней мере, уголовной ответственности никто до сих пор не понес. А схема финансирования была усовершенствована, так что в выводах о результатах анализа отчетов за первые три квартала 2017 г. претензий к партии уже не выдвигается.

Госфинансирование партий тоже не дало того эффекта, который от него ожидался. Напомним, что в 2016 г. некоторые парламентские партии не успели потратить все средства, и остаток пришлось вернуть в госбюджет. В 2017 г. партии учли этот урок, но своеобразно - в последнем квартале дружно принялись тратить деньги на рекламу. Это красноречиво свидетельствует о том, что черные схемы финансирования продолжают действовать, так что бюджетные средства попросту оказываются лишними.

НАПК уже выступило с предложением законодательно указать, что партии не могут тратить средства из госбюджета на избирательные кампании и на рекламу, а должны направлять их на повседневную уставную деятельность. Но проблема, похоже, гораздо глубже. Наши партии зачастую строятся не снизу и даже не сверху, а сбоку - от денежного мешка (или мешков, если партия на паях), который помыкает и партийной верхушкой, и партийными низами. Этот мешок будет стараться, чтобы средства из госбюджета тратились на что угодно, кроме зарплат, хоть на концерты или на новые партийные офисы, лишь бы сохранить свое финансовое влияние на партийную структуру.

Чтобы исправить эту систему (хотя бы начать исправлять), нужно разработать и принять новый закон о партиях, а затем провести радикальную чистку (если угодно, люстрацию) партий через процедуру перерегистрации по новому закону. Особенно это нужно ввиду того, что некоторыми украинскими партиями помыкают денежные мешки, контролируемые из Кремля. И круг таких партий может оказаться гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.