Почему в мировой экономике все хорошо и будет еще лучше

Роман БРЫЛЬ / Деловая столица

Глобальная экономика полностью оправилась от экономического кризиса конца 2000-х и вступила в фазу стабильного роста.

В 120 странах, обеспечивающих в настоящий момент три четверти валового мирового продукта, зафиксирован рост национальных экономик по результатам 2017 г. Последний раз подобный феномен имел место семь лет назад, когда глобальный финансовый кризис только набирал обороты. Кризис уже позади, большинство его негативных последствий полностью преодолены, а в ближайшие несколько лет мировую экономику ждет рост и процветание.

Согласно пересмотренным прогнозам МВФ, озвученным в первый рабочий день Всемирного экономического форума в Давосе, темпы прироста глобальной экономики будут самыми высокими с 2011 г.: 3,9% в период 2018-2019 гг., что на 0,2%-ных пункта больше предыдущей оценки Фонда. Глава МВФ Кристин Лагард выделила американскую налоговую реформу в качестве ключевого акселератора международной экономической активности.

Оптимизм Фонда разделяет большинство руководителей крупнейших глобальных корпораций.

Аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers представила в Давосе результаты ежегодного опроса 1300 топ-менеджеров, в котором суммировала их видение перспектив развития мировой экономики на текущий год. Около двух-третей, точнее, 59% опрошенных СЕО, считают, что период экономической нестабильности закончен и ключевой тенденцией следующих 12 месяцев станет всплеск бизнес-активности по всему миру. Также 43% (38% в 2017 г.) респондентов охарактеризовали как "наиболее вероятный" сценарий увеличения прибыли руководимых ими компаний по результатам 2018 г. В целом по сравнению с прошлогодним опросом процент оптимистов среди топ-менеджмента удвоился и достиг самого высокого показателя с 2012 г., когда PwC впервые опубликовала данное исследование.

"Высокая степень оптимизма руководителей корпораций основана на показателях роста фондовых рынков и положительных прогнозах динамики ВВП крупнейших экономик", - уверен председатель правления PwC Роберт Мориц.

По мнению профессора экономики Гарвардского университета Кеннета Рогоффа, наиболее точным термином, характеризующим текущее состояние глобальной экономики, является термин "рефляция". Это совокупность мероприятий по стимулированию экономического роста в целом и по увеличению объемов национального производства в частности, путем государственного стимулирования экономики на основе бюджетной и кредитной политики. Рефляция предполагает снижение налогов и процентных ставок, увеличение находящейся в обращении денежной массы, рост государственных расходов на социальные программы, меры по стимулированию занятости, государственные инвестиции и субсидии. Все эти процессы, подчеркивает Рогофф, можно сегодня наблюдать в Соединенных Штатах, вернувших себе статус локомотива глобальной экономики.

Трамп триумфатор

"Когда растет Америка - растет и весь мир. Мы открыты для бизнеса и конкурентоспособны как никогда", - заявил президент Дональд Трамп во время выступления на Давосском форуме. В качестве доказательства вновь обретенной силы американской экономики Трамп упомянул созданные за время своего правления новых 2,4 млн рабочих мест, перенос в США производственных мощностей крупных американских корпораций, в частности Apple. Президенту даже удалось представить замедление темпов роста американской экономики в IV квартале 2017 г. до 2,6% (три предыдущих квартала рост выше 3% в каждом), как естественный и позитивный процесс, демонстрирующий ее силу в период, когда она функционировала вне рамок международных торговых договоров.

В 2018 г. США подпишут новые договоры о свободной торговле, заверил глава Белого дома, и начнут с соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТОП), с которого США вышли в первые дни президентства Трампа. "Мы уже достигли соглашения с некоторыми членами ТОП и продолжим переговоры с остальными в индивидуальном порядке или, возможно, со всеми вместе, как группой, если эта группа будет представлять единые интересы сторон", - поделился планами глава американской делегации в Давосе, к слову, самой многочисленной за все время проведения форума на швейцарском курорте.

Возвращение Европы

Расширение глобальной зоны свободной торговли выгодно Европейскому Союзу подчеркнули в своих выступлениях в Давосе немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Окончание затяжного политического кризиса в Германии открыло путь для долгожданного воссоединения Берлина и Парижа ради проведения структурных реформ внутри Евросоюза. Накануне форума в Давосе Меркель и Макрон подписали совместный договор о безопасности, засвидетельствовав таким образом отсутствие принципиальных разногласий между двумя европейскими супер-экономиками по самым важным вопросам.

Немецко-французский союз в первую очередь инициирует новый виток либерализации внутреннего европейского рынка.

"Мы способны увеличить объем европейской экономики на $1,8 трлн, создав единый рынок в таких отраслях, как энергетика, финансы, услуги и информационные технологии", - подсчитал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Результатом либерализации данных секторов, по мнению главы голландского правительства, станет создание дополнительных 4 млн рабочих мест в странах Евросоюза. "До настоящего момента мы этого не делали. Внутренний европейский рынок является единым только для товаров и всего 30% европейской экономики функционирует в режиме свободного рынка", - цитирует Deutsche Welle выступление Рютте в Давосе.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста уверен, что Европа готова к следующему витку перемен, даже несмотря на такие негативные процессы, как выход Великобритании из Европейского Союза. "Я подтверждаю наличие парадокса Brexit: у оставшихся 27 стран появилась новая энергия для проведения совместных преобразований в Европе", - убежден премьер Коста.

Внутри ЕС еще достаточно нерешенных проблем - миграционный кризис, дезинтеграционное поведение популистских правительств стран Центральной Европы, - "... но с точки зрения исторических перспектив сегодня Союз европейских государств имеет наиболее высокие шансы выйти на новый виток развития", - убежден историк Йельского университета Тимоти Снайдер.

Слабый голос пессимистов

"Прогнозы ближайших перспектив слишком хороши, но не стоит забывать, что глобальная экономика пока еще не вернулась даже на тот уровень развития, в котором она пребывала в конце 90-х, накануне доткомовского кризиса", - цитирует Financial Times профессора экономики из Йеля Боба Шиллера.

Вероятность долгового кризиса в Китае, неопределенный потолок роста американской экономики, нерешенные структурные проблемы внутри ЕС, - вот неполный перечень проблем, которые скоро могут омрачить радужное настроение оптимистов, считает главный экономист Standard&Poor's Пол Шеард.

Ложку дегтя привезли в Давос экономисты ООН, представившие доклад о сокращении объема глобальных инвестиций. Согласно данным организации в 2017 г. глобальный инвестиционный поток сократился на 16%, до $1,67 трлн.

В свою очередь, Всемирная организация труда представила результаты исследования, доказывающего стабильное сокращение предложения высокооплачиваемых вакансий в развитых странах. "Следующая глобальная рецессия может быть ближе, чем мы думаем, а инструментов, способных ее предотвратить, еще меньше, чем было десять лет назад", - осторожно предупреждает Морис Обстфельд, экономический советник Международного валютного фонда.

Но голос пессимистов тонул в общем шуме радости и эйфории, наполнивший Давос. Оно и простительно: мир слишком долго не слышал хороших новостей. Глупо грустить на веселой вечеринке.