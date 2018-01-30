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Как из ракет для МиГов сделали зенитный Град
Одним из приоритетных направлений реформирования ВСУ является модернизация артиллерии. Ведь именно от ее действий на Донбассе противник понес до 80% потерь.
Прежде всего модернизации подвергается реактивная артиллерия. Наиболее массовой системой реактивного огня в ВСУ остается 122-мм "Град". На весну 2014 г. в войсках находились около 300 установок двух модификаций: БМ-21 на шасси грузовика "Урал-375" и БМ-21-1 на "Урал-4320".
Еще до 2014 г. украинские конструкторы предлагали сразу несколько вариантов модернизации, основной особенностью которых было использование нового шасси - отечественного "КрАЗа". Так, появился вариант от Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. А. А. Морозова (ХКБМ) на базе "КрАЗ-6322" - "Верба".
Новый вариант имеет массу около 20 т, оснащен автоматизированной системой прицеливания и навигационным оборудованием, обеспечивающим топопривязку и оперативную передачу координат. Недостатком стоит признать возможность перезарядки исключительно с помощью специальной машины (а не вручную, как на БМ-21), что в некоторой степени сдерживает принятие на вооружение этого варианта.
Однако в 2017 г. была показана и транспортно-заряжающая машина, что может свидетельствовать о том, что этот вариант находится на заключительной стадии принятия на вооружение.
Благодаря новой машине процесс перезарядки 40 реактивных снарядов занимает всего около 120 секунд.
Достаточно серьезные проблемы сейчас есть с модернизацией не менее распространенного РСЗО - 220-мм БМ-27 "Ураган". Шасси "МАЗ", на котором монтируется комплекс, в Украине не производится, а только ремонтируется. Попытки поставить артиллерийскую часть на новую базу (проект "Бастион-3") натолкнулись на некоторые трудности. Поэтому на данном этапе было решено ремоторизировать наличный парк. В итоге фирма "Техимпекс" получила контракт на установку новых дизельных двигателей Д-245 белорусского производства. По заявлению военных, это позволило вдвое уменьшить объемный расход топлива. Так, ныне на 100 км расходуется 80 л дизельного топлива вместо 150 л бензина на советском варианте.
При этом "АвтоКрАЗ" по-прежнему лелеет надежды на возобновление проекта "Бастион-3". На очередной выставке "Оружие и безопасность-2017" на открытой площадке была выставлена и опытная машина, правда, уже с пакетом на восемь направляющих, а не на 16 стандартных для "Урагана".
Интересным направлением украинской инженерной мысли являются попытки использования 80-мм авиационных неуправляемых ракетных снарядов С-8 (используется на большинстве советских штурмовых самолетов и вертолетов). Дело в том, что этих ракет скопилось на складах достаточно много, также на ГАХК "Артем" освоено переоснащение и производство под названием РС-80ПО, поэтому не использовать их было бы неправильно.
В 2017 г. были проведены испытания РСЗО на базе гусеничного артиллерийского тягача МТ-ЛБ, а на выставке "Оружие и безопасность-2017" был представлен вариант и на базе польского грузовика STAR 265M2 - ZRN-01 Stokrotka.
Причем интересно, что в последнем случае - это совместный проект с польской WB Group и позиционируется не только как пехотная система для уничтожения наземных целей, но и, что более интересно, как средство борьбы с беспилотными аппаратами противника. По заявлению производителя, система обнаружения целей, которая включает украинский радар, оптические приборы и цифровую систему управления огнем польского производства, позволяет обнаруживать даже малые беспилотные аппараты, в том числе из композитных ("прозрачных") материалов, на расстоянии до 10 км.
Отдельно стоит сказать и о основе всех проектов - реактивных снарядах. На сегодняшний день в Украине налажено производству 122-мм снарядов для "Града". Причем новый реактивный снаряд благодаря использованию нового ракетного топлива, нового материала корпуса, а также усовершенствованного узла стабилизации позволяет вести стрельбу на расстояние до 40 км. Напомним, что советский вариант БМ-21 рассчитан на дальности до 20 км.
В целом же можно говорить о том, что реактивная артиллерия ВСУ на сегодняшний момент в комплексе с новыми системами целеуказания и разведки является весьма эффективным средством огневого поражения противника. И в какой-то мере средством сдерживания возможного массированного наступления.
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