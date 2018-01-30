Рост корпоративного кредитования в 2017 году составил 9%

2017 год не стал годом прорыва в корпоративном кредитовании. Сухие цифры статистики показывает, что финучреждения больше фокусировались на розничном сегменте: совокупный портфель банковских гривневых кредитов вырос за год на 13% до 569 млрд грн, при этом розничный портфель, благодаря активизации краткосрочного потребительского кредитования, показал рост на 38%, в то время как корпоративный портфель вырос лишь на 9%, преимущественно за счет краткосрочных продуктовых предложений. Почему банки, накопившие достаточный уровень ликвидности, не спешат размещать ее в корпоративные кредитные программы?

Макроэкономические факторы

Банковская система является неотъемлемой частью экономического организма страны, которая перераспределяет финансовые ресурсы между бизнесом и домохозяйствами. Динамика корпоративного кредитования тесно коррелирует с макроэкономическими трендами. По итогам 2017 года значительных позитивных изменений в экономике не произошло. Экономический рост В 2% выглядит более чем скромно на фоне общемировых темпов роста в 3,7% и, особенно в сравнении с экономиками развивающихся стран, которые в среднем выросли на 4,6%. Но даже столь сдержанный рост, достигнут преимущественно за счет оживления потребительского спроса, в то время как промышленное производство так не и вышло по итогам года на положительную динамику.

Усилились инфляционные процессы: годовая инфляция составила 13,7%, значительно опередив прогнозируемые в начале года однозначные показатели. Высокая инфляция негативно влияет на развитие долгосрочного кредитования, затрудняя эффективное ценообразование по долгосрочным активам и обязательствам банков. Закономерно, что средняя стоимость корпоративного кредитования за год снизилась незначительно: на 0,9 п.п. до 15,8% годовых, на фоне удешевления стоимости новых депозитов юрлиц на 1,6 п.п. до 9,3% годовых.

Существенно возросшие в конце года инфляционные ожидания бизнеса и домохозяйств вынудили Нацбанк ужесточить монетарную политику, что развернуло двухлетний тренд постепенного снижения депозитных и кредитных ставок.

Для дальнейшего снижения стоимости фондирования и кредитования необходимы соответствующие макроэкономические предпосылки, в частности, курсовая стабильность и умеренная инфляция. При сравнении ставок кредитования с Западной Европой или США следует помнить, что там депозитные ставки составляют менее 1% годовых и коррелируют с уровнем инфляции.

Проблемные кредиты

Впрочем, готовность банка кредитовать бизнес зависит не только от цены вопроса, но и от того, чувствует ли банк себя уверенно в вопросах защиты собственных прав как кредитора. "Плата за риск", к сожалению, все еще очень весомая составляющая в стоимости банковских кредитов, учитывая то, что доля проблемных кредитов сегодня составляет значительную часть - более 55% - совокупного кредитного портфеля.

Международное рейтинговое агентство Moody`s назвало уровень проблемных кредитов в Украине наивысшим среди стран СНГ и восточной Европы и одной из основных угроз устойчивости финансового сектора. Большинство проблемных портфелей относятся к сегментам корпоративного кредитования и розничной ипотеки. Часть из них тянется со времен финансового кризиса 2008 года, когда банки массово выдавали валютные кредиты, зачастую без надлежащей оценки залогов и просчетов кредитного риска.

И хотя сегодня уровень проблемной задолженности стабилизировался, банки сформировали достаточные объемы резервов под проблемные активы, обновляют и диверсифицируют портфели, фокусируясь на менее рисковых видах кредитования, к сожалению, процесс улучшения качества портфеля идет медленнее, чем мог бы, по причине несовершенства законодательства и судебной системы. Без принятия законов, которые кардинально усилят права кредиторов, проблема будет законсервирована еще долгое время, что ограничит возможности банков по активизации кредитования бизнеса.

Груз "токсичных" кредитов, необходимость формирования резервов под них и отсутствие эффективных правовых рычагов влияния на недобросовестных заемщиков продолжают давить на показатели капитализации и прибыльности банковского сектора, а также на стоимость кредитования.

Макроэкономические прогнозы на 2018 год можно охарактеризовать как умеренно оптимистичные. МВФ прогнозирует ускорение роста мировой экономики до 3,9%, экономик развивающихся стран - до 4,9%, что должно оказать позитивное влияние на открытую экспортно-ориентированную украинскую экономику - фонд ожидает ускорение ее роста до 3,2%.

Соответственно, банки рассчитывают на оживление кредитования бизнеса на протяжении следующих 12 месяцев: 52% опрошенных Нацбанком финучреждений ожидают рост спроса на кредитные продукты со стороны бизнеса, 72% - прогнозируют рост портфеля корпоративных кредитов.

Финансовое состояние компаний реального сектора все меньше препятствует возобновлению кредитной активности: платежеспособность корпоративных клиентов постепенно восстанавливается, компании большинства отраслей увеличили операционную прибыльность и благодаря этому нормализовали долговую нагрузку. Наиболее оптимистичны ожидания в сегменте малого и среднего бизнеса, который является менее закредитованным, чем крупные корпорации, и менее рисковым для банков с точки зрения концентрации кредитных рисков.

Еще раз подчеркну, что существенного оживления и удешевления корпоративного кредитования можно ожидать при наличии макроэкономических и регуляторных предпосылок, которые обеспечат возможность долгосрочного финансового планирования и платежеспособный ответственный спрос. Низкая кредитная активность банков не позволит экономике существенно нарастить темпы роста. Поэтому создание правового поля, в котором быть недобросовестным заемщиком равнозначно потере бизнеса, имущества и деловой репутации, является необходимым шагом для экономического ускорения страны, как бы пафосно это не звучало.

Виталий Палюра, директор по корпоративному бизнесу банка Кредит Днепр.