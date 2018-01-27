Дебандеризация Польши: Что означает для Украины решение польских популистов

Юрій Васильченко / Depo.ua

Правящая партия PiS Ярослава Качиньского ищет варианты, как смягчить противоречия с Украиной, не потеряв лицо перед своим избирателем, накрученным правым популизмом.

Сейм Польши поддержал закон об уголовной ответственности за "бандеровскую идеологию". Закон вводит штраф или тюремное заключение сроком до 3 лет за "отрицание преступлений украинских националистов". Впрочем, нам нужно кое-что понять перед тем, как реагировать на это решение.

Первое - инициатором закона стала националистическая партия Kukiz'15, лидером которой является панк-музыкант Павел Кукиз. Антибандеровский законопроект она представила более года назад и впервые в повестку дня депутатского корпуса он попал в ноябре, однако, как отмечали источники, документ отсрочили, чтобы не вносить дополнительную напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды в Украину. Сегодняшнюю же поддержку неоднозначного закона депутаты PiS, скорее всего, приурочили к форуму в Давосе, где принимают участие Дуда и Порошенко. Возможно, запрет бандеровской идеологии должен был стать каким-то весомым аргументом при общении польского президента с нашим, неизвестно. Но ничего, кроме неприятного осадка, это откровенно антиукраинское решение не оставило.

Второе - антибандеровская норма рассчитана на внутренне польскую аудиторию. Это так же, если бы у нас запретили даже упоминать о Пилсудском. Но украинский парламент, несмотря на призывы горячих голов, не будет делать ложных шагов в ответ. Что касается громких заявлений отдельных наших политиков и экспертов, то это нормальная реакция. Пусть лучше пар выпускается в телеэфирах, чем полякам, из-за пещерного невежества их политиков, будут бить морды на улицах наших городов.

Третье - правящая партия PiS вдохновляется своим высоким рейтингом, который удерживается, в том числе, и благодаря антиукраинской риторике. Однако Польша становится все более далекой от тех ценностей, придерживаться которых обещала при интеграции в экономические структуры и структуры безопасности Запада. Пока что за правый уклонизм ее жестко не наказывают, оставляя Качиньскому и компании возможность лавировать между партийной идеологией и здравым смыслом. Сегодня в Сейме победила идеология, но Варшава ни на шаг не отступила от поддержки Украины в войне с Россией, так и в наших намерениях глубже интегрироваться в ЕС. Несмотря на определенные решения, вызванные последствиями исторического потстравматизма, мы остаемся союзниками.

Четвертое - польская власть получала и продолжает получать достаточно мощные сигналы из Вашингтона и Брюсселя, что весь этот антиукраинский цирк надо сворачивать, потому что он слишком далеко зашел и вредит имиджу новой правительственной команды. Если к Кукизу и его партии вопросов не возникает - это они инициировали сооружение стены на границе с Украиной для борьбы с украинскими мигрантами - то новый польский премьер Матеуш Моравецкий пока что имеет среди партнеров Польши имидж адекватного политика. Хотя сегодня во время экономического форума в Давосе он уже успел напомнить о том, что в Украине война из-за которой в Польшу прибывает большое количество людей из Донбасса. И они, мол, "бездомные люди".

После изменения ключевых позиций в правительстве, в частности, отставки украинофоба с МИД Витольда Ващиковского, казалось, Качиньский правильно расшифровал сигналы от сильных мира сего. Игрища вокруг украинских "беженцев", которым Польша прикрывает свое нежелание пускать мигрантов из Африки и Азии, продолжаются, однако откровенных выпадов в нашу сторону от чиновников пока нет. Что касается закона о дебандеризации, то, не исключено, что это такой себе вариант громко "закрыть" украинскую тему с выгодой для партийного рейтинга.

И, последнее - еще раз подчеркнем: решение Сейма рассчитано на польскую аудиторию, а то, что его сразу же подхватила российская пропаганда и феэсбешная агентура в наших СМИ, так это ожидаемо. Что оно значит для украинцев? Во-первых, не нужно возбуждаться написанным на заборе. Приняли, ну и приняли, будет что отменять преемникам Дуды и Качиньского. Во-вторых, темпы колонизации украинцами Польши очень высоки, а значит, нашим необходимо создавать там общественные организации и не бояться входить в польскую политику. Другими народами выработано много методов борьбы с шовинистическим аборигенами, надо брать и перенимать. В конце концов, индейцам тоже не слишком нравилась колонизация, но кому из европейцев это было интересно. В-третьих, пусть себе дебандеризируют Польшу, когда считают, что там много бандеровщины. Наверное не ошибемся, если скажем: благодаря националистам из Сейма среди украинцев бандеровцев точно стало больше.