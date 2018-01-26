Апелляционный суд назначил Саакашвили ночной домашний арест

Апелляционный суд г.Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, назначив экс-президенту Грузии и лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение приняла коллегия судей на заседании в пятницу.

Как сообщалось, летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться в Украину. "Рух новых сил" организовал и провел ряд протестных акций.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

5 декабря 2017 года М.Саакашвили был задержан в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск. Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку. 11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

На 22 декабря было запланировано рассмотрение апелляции прокурора Генеральной прокуратуры Украины на решение Печерского райсуда об отказе применить меру пресечения для М.Саакашвили в виде домашнего ареста, однако заседание было перенесено на 3 января 2018 года. Впоследствии рассмотрение жалобы переносилось еще несколько раз.