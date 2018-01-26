Какими козырями будут меряться Волкер и Сурков относительно Украины

Андрій Коваленко / Depo.ua

Сегодня состоится четвертая встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с советником президента РФ Владиславом Сурковым. Предыдущие три встречи состоялись еще в прошлом году. Все они касались мирного урегулирования конфликта на Донбассе путем организации миротворческой миссии. После последнего разговора в Белграде в ноябре 2017-го Курт Волкер подчеркнул, что он был "шагом назад".

Новая же встреча, как и раньше, будет касаться войны в Украине. И на нее как Волкер, так и Сурков едут в Дубай с определенными козырями в рукавах.

Американский спецпредставитель накануне побывал в Украине, где встретился с президентом Петром Порошенко, главой СНБО Турчиновым, министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Чернышом и многими другими, включая Левочкина и Бойко. Волкер активно раздавал интервью преимущественно европейским СМИ, через которые доносил свои месседжи. В частности, "Немецкой волне" он сказал, что первые две встречи с Сурковым имели определенный прогресс, а после белградской Россия вернулась к своей изначальной позиции по миротворцам: сузить миссию исключительно к обеспечению безопасности членов ОБСЕ. Несмотря на это, именно рандеву в Дубае должен стать несколько интереснее за последние минские и белградские вояжи.

Козырь США

29-го января должны быть обнародованы американские санкционные списки, о которых ведутся разговоры с прошлого года. В них могут оказаться главные друзья и кошельки российского режима - олигархи, соратники Путина. А впереди еще выводы относительно катастрофы пассажирского Boeing на Донбассе. Информация о некоторых фамилиях в санкционном списке теоретически может сделать Россию более сговорчивой по вопросу Донбасса. По крайней мере, было бы наивно думать, что американцы не используют это в переговорах.

Стоит напомнить, что сразу после того, как стало известно о четвертой встрече Волкера с Сурковым, The Wall Street Journal написал статью, в которой читателям доносилась позиция США в будущих переговорах. Постоянно ссылаясь на американских чиновников и дипломатов, издание подчеркивало, что США будут требовать размещения миротворцев ООН на территории Донбасса и на российско-украинской границе. Понимая, что Россию это не устраивает, что доказали предыдущие встречи, американцы предлагают компромиссный вариант: на границе будут стоять исключительно миротворцы, и Украина не вернет быстро контроль над границей (ранее Киев настаивал именно на возврате контроля). Понятно, что состав миротворческой миссии (20 тысяч, как подсчитали американцы) будет обсуждаться на следующих встречах. Ведь Россия, даже если и примет такой вариант, захочет присутствия собственных военных или из ОДКБ.

Если такой вариант Москва не принимает, The Wall Street Journal вновь со ссылкой на дипломатов говорит, что последуют санкции за участие России в войне на Донбассе. Мол, ваши "ихтамнеты" станут "вытаместь" для всего мира официально.

Козырь России

Москва видит вопрос Донбасса совсем иначе, чем Вашингтон и Киев. Уже всем известная позиция "ихтамнет" является ключевой в этом вопросе. Поскольку Россия не является стороной конфликта", то война в Украине - проблема внутренняя. Все, что может делать Москва, - поддержать миротворческую миссию. Впрочем, в миротворцах на украинско-российской границе, фактически "мирных войсках НАТО", нет никакого смысла. Они нужны на линии разграничения между ВСУ и боевиками, а еще для того, чтобы охранять миссию ОБСЕ.

Также Россия настаивает на выполнении Минских договоренностей по пунктам. Если Запад и Киев были заинтересованы сначала в безопасности, включительно с контролем над границей, а потом в политическом урегулировании, то россияне хотят, чтобы все было по пунктам, где разговоры о местных выборах идут раньше, чем контроль над границей, и фактически речь идет о контактах Киева с представителями "Л-ДНР".

Более того, россияне критикуют принятый недавно закон о реинтеграции Донбасса.

МИД РФ ранее выпустил заявление, в котором было сказано: "Ни о какой "реинтеграции" речь не идет... все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя граждан Украины, проживающих на Донбассе. Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинской кризиса, включая и "нормандский формат".

И, действительно, россияне в лице Суркова могут стоять на том, что в новом законе нет прямого упоминания о "Минске" и он не отвечает наработкам "нормандского формата". А Россия названа оккупантом. Впрочем, Курт Волкер заранее ответил на российские претензии, что, мол, в законе сказано о том, что мы видим собственными глазами. И он никоим образом не изменит ситуацию.

"Я не думаю, что он что-то меняет в этом контексте. Ситуация - такая же, как и была. Российский контроль и командование там присутствовали, поэтому можно назвать это неформально оккупацией и вторжением", - подчеркнул Волкер.

Позиция Украины

После встречи Порошенко с Волкером пресс-служба президента сообщила об итогах разговора достаточно сдержанно: "Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы". Последнее в этом месседже является подтверждением того, что Украина принимает план США с миротворцами на границе и, возможно, готова даже подождать с присутствием там собственных пограничников ради урегулирования.

Безусловно, даже несмотря на это, в дальнейшем будут еще достаточно тяжелые переговоры относительно проведения местных выборов под мониторингом, например, ОБСЕ, амнистии, обмена пленными и вывода незаконных вооруженных формирований, не говоря уже о всеобъемлющем прекращении огня, которое должно быть обеспечено на первых порах. И, конечно, Украину не устроит присутствие на Донбассе нынешних главарей боевиков. России же, наоборот, это будет нужно. Поскольку план Москвы, как и раньше, - дестабилизация Украины.

Почему в компромисс не верится

"Нельзя сказать, что я настроен оптимистически", - сказал Волкер, комментируя предстоящую встречу. Он пояснил, что в США видят причину не в том, что Россия собиралась захватить Украину военным путем, а в преследовании политической цели - "дестабилизировать Украину, влиять на ее политику и попытаться вбить клин между Украиной и Западом".





По Волкеру, у России нет планов по оккупации всей Украины, вместо этого они стремятся ее дестабилизировать, влиять на политику страны и испортить отношения с Западом.

"Мы должны создать ситуацию, когда у России возникнет желание прекратить конфликт", - намекнул Волкер.

Очевидно, что такая ситуация может возникнуть, по мнению американцев, если сильно надавить санкциями на олигархов президента РФ. Или дать понять, что к санкциям за Крым можно добавить и Донбасс, одним из ключевых моментов которых станет ответственность за Boeing. А если и здесь не сработает, то впереди может быть арест имущества, заморозка счетов, офшорные дела - еще много чего можно придумать. И самое время выбирать компромиссный вариант. Так как даже "армия НАТО" на границе - это все же лучше, чем полный экономический и репутационный крах. Так или иначе, торги по численности и личному составу миссии ООН еще впереди. Если, конечно, будет компромисс. Но в общий успех переговоров, увы, не верится. Поскольку санкции за Донбасс еще нужно организовать. До президентских выборов Путин вряд ли пойдет на соглашение относительно размещения миротворцев на границе. А если и согласится, то только на российско-белорусский контингент.

Поэтому встреча в Дубае является успешной с точки зрения того, что Москва снова сядет за стол переговоров. И у США хотя бы появится понимание, как россияне видят ситуацию. Эта встреча может стать фундаментом дальнейшего урегулирования, к которому вернутся активно, скорее всего, после выборов в РФ.