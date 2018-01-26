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Торговая блокада Донбасса ухудшила показатель промпроизводства на 4 процентных пункта
09:12 26.01.2018 |
Торговая блокада оккупированных территорий Донбасса, организованная активистами в январе 2017 года, ухудшила показатель промышленного производства на 4 процентных пункта.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии главного экономиста Dragon Capital Елены Белан относительно данных Государственный службы статистики, согласно которым промпроизводство Украины в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократилось на 0,1%.
"Ухудшение динамики по отношению к 2016 году было вызвано разрывом экономических связей с Донбассом в первом квартале 2017 года, что негативно повлияло на производство стали, кокса, угля и железной руды, а также электроэнергии", - отметила эксперт.
По ее мнению, негативные факторы были компенсированы восстановлением в секторах, которые не пострадали от разрыва связей с Донбассом, а именно в машиностроении (+7,3% в 2017 году к 2016 году), химической (+17%) и пищевой промышленности (+2,7%).
"Мы ожидаем, что промышленное производство восстановится на 3,0% в этом году на фоне дальнейшего роста в машиностроении и других отраслях, а также благодаря отсутствию связанных с Донбассом негативных факторов", - отметила Белан.
Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в январе-декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 0,1% после роста показателя на 2,8% в 2016 году.
Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост промпроизводства Украины по итогам 2018 года может составить 3,3% при росте ВВП 3%.
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