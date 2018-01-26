ЛАЗы преткновения: Почему Садовому еще не раз напомнят о его российском долге

Юрій Богун / Depo.ua

На последней сессии Львовского городского совета было жарко: депутаты спорили и кричали, активисты штурмовали сессионный зал, и все из-за автобусов. Точнее, из-за вопроса: платить за них, или уже нет.

Во время подготовки к Евро-2012 Львов купил у предприятия "Львовские автобусные заводы", ранее известного, как "Львовский автобусный завод" - всем знакомый ЛАЗ - 32 автобуса за 28 млн гривен. По словам мэра Львова Андрея Садового, когда город готовился к Евро-2012, и стоял вопрос, где купить автобусы, то однозначно не было других мыслей, кроме покупки на львовском предприятии. В то же время, из других городов стала поступать информация, что горсовет деньги платит, а автобусы-троллейбусы с предприятия не дают.

Львов машины таки получил - произошло это еще в 2010-м, но деньги предприятию так и не перечислили, решив "подождать" с оплатой. В итоге, Львов - единственный город, который принял автобусы, а деньги за них так и не отдал. У других, к слову, вышло наоборот - деньги заплатили, но машин не получили.

Львовский автобусный завод в свое время выкупил российский бизнесмен Игорь Чуркин, поэтому сейчас Садовый, можно сказать, ставит себе в заслугу то, что "кинул москалей на деньги". Холдинг остановил производство в 2014 году. Сейчас ООО "Львовские автобусные заводы", которое находится в процессе закрытия, официально записанно на Чуркина и ряд компаний, зарегистрированных в Канаде и Великобритании.

Вместе с тем, собственники ЛАЗа обратились в суд, и тот, пройдя все горнила, принял решение, что город таки должен заплатить 25 млн гривен за автобусы, которые брал в 2010-го. Во Львовском горсовете соглашаются, что вопрос надо урегулировать, и средства - отдать. Но, по словам Садового, есть опасность, чтобы эти средства не попали в плохие руки. Город хотел бы, чтобы после уплаты долга ЛАЗ направил полученные деньги на выплату задолженности по зарплате перед работниками, а также на погашение долга завода перед городскими коммунальными предприятиями.

В Украине, согласно закону предусмотрена возможность продать долг. ЛАЗ, который на протяжении 2012-2017 года не смог взыскать свои деньги, продал его компании по управлению активами "Оптимум Фактор", основным видом деятельности которой является именно приобретение проблемной задолженности. Так работают коллекторские компании.

На сегодняшний день долг принадлежит именно "Оптимум Фактору", среди владельцев которого, по состоянию на октябрь 2017 года, была жена упомянутого Чуркина Таисия Санина. Компания согласилась сделать определенный "дисконт" в 5 млн гривен, чтобы город меньше заплатил, и даже готовы выплатить средства, которые зафиксированы как долг, тем людям, которые работали на ЛАЗе, но не получили заработной платы. Согласилась компания вернуть средства и коммунальным предприятиям: в частности, общежития ЛАЗа имеют долг перед городским КП "Львовтеплоэнерго" в сумме около 2,3 млн гривен - коммунальное предприятие, в отличие от "Львовоблэнерго", этим общежитиям тепла не исключает. Кроме того, общежития задолжали "Львовводоканалу" около 400 тыс. гривен за воду. Также по состоянию на сегодня около 2 млн гривен подтвержденной суммы задолженности "Львовских автобусных заводов" перед работниками ЛАЗа.

Дальше - больше. Из-за этого долга города перед заводом Министерство юстиции объявило в розыск все 140 автобусов крупнейшего львовского перевозчика - коммунального АТП-1 . Начиная с 24 января полиция должна задерживать автобусы и доставлять их на штрафплощадку. Патрульная полиция Львова якобы уже задержала семь коммунальных автобусов, среди которых четыре - новые "Электроны".

Полиция внесла номера всех разыскиваемых автобусов в систему "Рубеж", которая автоматически выявляет автомобили, находящиеся в розыске. Правда, решение об аресте автобусов было принято в суде еще в октябре прошлого года, а исполнительное производство Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины открыл еще 28 декабря прошлого года.

Собственно, на заседании сессии Львовского горсовета 25 января выносилось постановление о меморандуме, который предусматривает следующее: АТП-1 признает долг в сумме 28 млн гривен за приобретенные ЛАЗы и обязуется оплатить "Оптимум Фактору" 20,3 млн. При этом "Оптимум Фактор" обязуется уплатить долги ЛАЗа за воду, тепло и выплатить около 2,5 млн гривен задолженности по зарплате работникам ЛАЗа. Следует отметить, что ранее АТП-1 уже уплатило 4,5 млн гривен исполнительной службе для погашения долгов по зарплате перед работниками ЛАЗа, а еще 4 млн гривен "Оптимум Фактор" согласился простить после получения основной части долга.

Во время сессии общественные активисты во главе с общественным деятелем Иваном Спринским, который имеет мэрские амбиции, требовали от Львовского горсовета не принимать решение о выплате долга ЛАЗ, поскольку эти деньги с высокой вероятностью попадут на Россию. По словам активистов, они боятся, что из этих средств будут финансироваться и террористические организации на Донбассе. Поэтому в горсовет попытались попасть несколько десятков протестующих, которые хотели присутствовать во время рассмотрения вопроса относительно ЛАЗа. Вследствие этого возле входа в Ратушу возникла толкотня, а вопрос был снят с рассмотрения.

Пока горсовет не принял никакого решения по вопросу долга, а лишь обратился в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой расследовать приватизацию ЛАЗа российским бизнесменом Чуркиным. Принятие меморандума перенесено на неопределенный срок. А это означает, что Садовому, которого и так сейчас торбят со всех сторон то за транспорт, то за мусор, то еще за что-то, еще не один раз перед выборами напомнят о его "российском" долге.