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НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2018 г. до 8,9%
15:38 25.01.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2018 год до 8,9% с 7,3%, сообщается на веб-сайте центробанка.
"Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая", - говорится в сообщении.
По данным Нацбанка, инфляционное давление будет обусловлено рядом факторов. В их числе центробанк называет перенос роста цен сырых продуктов, который наблюдался в 2017 году (прежде всего, мяса и молока), на цены продуктов с высокой степенью обработки; рост доходов населения и, соответственно, потребительского спроса на фоне повышения социальных стандартов и заработной платы в частном секторе; повышение внешней уязвимости экономики Украины из-за промедлений в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).
Нацбанк также отмечает высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, вызванные текущими темпами роста потребительских цен и волатильностью на валютном рынке в последние месяцы, а также стремительный рост мировых цен на нефть, что приводит к удорожанию топлива на внутреннем рынке.
В то же время Нацбанк отмечает, что потребительская инфляция в 2018-2020 годах будет постепенно снижаться и достигнет целевого уровня в середине 2019 года.
"Дальнейшее снижение инфляции будет обеспечивать сохранение жесткой монетарной политики, увеличение предложения продуктов питания и замедление импортируемой инфляции. Соответственно, будут снижаться как темпы роста цен сырых продовольственных товаров, так и базовая инфляция, которая существенно от них зависит", - объясняет НБУ.
Таким образом, по оценкам НБУ инфляция к концу 2019 года составит 5,8% и в 2020 году замедлится до 5%, что будет соответствовать центральному значению целевого диапазона - 5% ± 1 п.п.
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