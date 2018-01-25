НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2018 с 3,2% до 3,4%

Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП в 2018 с 3,2% до 3,4%.

Об этом свидетельствуют пересмотренные макроэкономические показатели, передают Українські Новини.

По прогнозам НБУ, в этом году рост экономики ускорится до 3,4% (предыдущий прогноз 3,2%) , а в следующем до 2,9% (ранее прогнозировалось 3,5%).

Прогноз на 2020 остался неизменным - 2,9%.

"Основным драйвером роста экономики станет частное потребление за счет сохранения все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также других доходов населения в том числе пенсий. Кроме того этому будет способствовать смягчение фискальной политики. Также сохранится активная инвестиционная деятельность предприятий", - говорится в сообщении.

По мнению Нацбанка, в 2019-2020 рост реального ВВП замедлится до 2,9% поскольку эффект от фискального смягчения будет исчерпан.

Кроме того, медленный прогресс в структурных реформах будет сдерживать повышение долгосрочного потенциала экономики.

Номинальный ВВП в этом году ожидается 3 394 млрд гривен, в 2019 3779 млрд гривен, в 2020 -4 117 млрд гривен.

Также прогнозируется возобновление кредитования, которое будет медленным, в первую очередь, отражая высокие риски институциональной среды, в частности низкий уровень защиты кредиторов.

Роль экспорта в экономическом росте постепенно усилится за счёт благоприятных условий торговли и расширению доступа на внешние рынки.

В то же время повышение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса будет дальше приводить к росту импорта.

В результате дефицит текущего счета сохранится на уровне 3% от ВВП в 2018-2020 В 2018 - 3,5%, в 2019 - 4,2%, в 2020 - 4,7%.

Сальдо сводного платежного баланса в 2018 будет положительным 1,8% ВВП, в 2019 и в 2020 отрицательным - 1,1% и -0,1% ВВП соответственно.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на 3,5% в 2018 году и на 4% в 2019 и 2020 годах.