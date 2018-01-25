НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $22,2 млрд до $20,5 млрд, в 2019 - с $21,2 млрд до $17,8 млрд

Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с 22,2 млрд долларов до 20,5 млрд и в 2019 - с 21,2 млрд долларов до 17,8 млрд

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Согласно обновленному прогнозу, международные резервы НБУ на конец 2018 года составят 20,5 млрд долларов, на конец 2019 - 17,8 млрд, а на конец 2020 - 18,6 млрд

"Это позволит сохранить доступ к официальному финансированию и от других организаций, а также к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте. В текущем году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка", - говорится в нем.

Это позволит увеличить международные резервы до 20,5 млрд долларов (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года.

Однако в 2019 и 2020 годах через пиковые выплаты по внешнему государственному долгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращение международных резервов.

Основным риском для реализации указанного прогнозного сценария Национальный банк считает отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ.

В случае досрочного прекращения программы с МВФ это может грозить ухудшением условий доступа на международные финансовые рынки, что может привести к усилению девальвационных и инфляционных ожиданий, а также к росту вероятности проблем с обслуживанием внешних государственных обязательств в ближайшие годы.

В 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долларов.

Поэтому, по мнению Национального банка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важным является продолжение сотрудничества с МВФ в рамках не только текущей, но и новой программы.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,808 млрд долларов.

В 2016 году международные резервы НБУ увеличились на 17% до 15,5 млрд долларов.