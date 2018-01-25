Украина надеется получить транш МВФ в мае - глава Минфина

Украина планирует до мая выполнить все обязательства в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ), что позволит ей получить очередной транш кредита, сообщил министр финансов страны Александр Данилюк.

"Я надеюсь, что до мая, а может и раньше, условия будут выполнены", - сказал А.Данилюк в кулуарах "Украинского завтрака" в швейцарском Давосе в четверг утром.

Среди основных условий глава Минфина назвал принятие закона об антикоррупционном суде и назначение главы Национального банка Украины.

Министр отметил, что за последний месяц "много чего было сделано", в частности, Верховная Рада приняла новый закон о приватизации, а президент внес в парламент кандидатуру первого замглавы Нацбанка Якова Смолия на пост главы НБУ.

А.Данилюк также высказал мнение, что вопрос со стороны МВФ к пенсионной реформе тоже окончательно снят. Он пояснил, что этот вопрос возник в связи с тем, что принятые в развитие закона о пенсионной реформе постановления Кабинета министров просто не были согласованы с МВФ, но теперь к ним нет замечаний.

Глава Минфина отметил, что по результатам встречи президента Украины Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард 24 января в Давосе, сейчас окончательно согласовывается весь перечень обязательств для получения очередного транша кредита EFF. "Мы хотим поставить все точки, чтобы понять, что нам надо сделать окончательно", - сказал А.Данилюк.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.

В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.

На минувшей неделе Киев выполнил одно из условий пересмотра - был принят новый закон о приватизации. Помимо того П.Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Я.Смолия на должность главы НБУ, которая фактически стала вакантной с весны прошлого года, когда нынешняя глава Валерия Гонтарева подала в отставку.

Нацбанк ранее сообщал, что в 2018 году ожидает поступления двух траншей МВФ на общую сумму $3-3,5 млрд.