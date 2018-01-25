БПП или НФ. Кому достанется кресло главы Центризбиркома

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Разногласия по вопросу о будущем председателе ЦИК могут привести к тому, что в феврале ЦИК вообще окажется недееспособной.

На новой сессии парламента одним из первых должен рассматриваться вопрос об избрании членов Центральной избирательной комиссии. По закону о ЦИК в нее входят 15 членов, срок полномочий которых - семь лет. Полномочия 12 нынешних членов истекли еще в июне 2014 г., одного - в феврале 2017-го. Оставшиеся два - это представитель партии УДАР Олег Диденко и супруга бывшего члена партии "Свобода", экс-генпрокурора Олега Махницкого Екатерина Махницкая.

Первую попытку обновить состав ЦИК Петр Порошенко предпринял в июне 2016 г., внеся в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении 12 старых и назначении 11 новых членов ЦИК. Тогда президент и парламентские фракции не смогли договориться, и вопрос надолго завис. В 2017-м о необходимости избрания нового состава ЦИК неоднократно и все настойчивей напоминали представители Евросоюза. В конце концов эта проблема стала одним из препятствий для получения западной помощи, и теперь президент вместе с парламентом вынуждены спешить.

23 января Петр Порошенко на встрече со спикером Андреем Парубием подписал письмо об увольнении 13 старых и представление на назначение 13 новых членов ЦИК (на следующий день к ним добавился еще один - "запасной" кандидат от НФ Олег Конопольский). Новая сессия парламента должна начаться 6 февраля - как раз к тому времени кандидаты в ЦИК должны успеть пройти спецпроверку. Парубий пообещал, что даст поручение профильному комитету неотложно рассмотреть представление президента, чтобы уже в феврале Верховная Рада приняла решение. Спикер не случайно подчеркнул, что это важно "и для общества, и для наших международных партнеров": власти сейчас очень важно устранять раздражители в диалоге с Западом. Причем не только из-за денег, но и ради более тесного сотрудничества в оборонной сфере и давлении на Россию.

Тем не менее прохождение этого вопроса через парламент может столкнуться с проблемами. Поводом может стать неравномерное представительство фракций в списке кандидатов. БПП имеет там пять своих людей, НФ - три, "Самопоміч", Радикальная партия Олега Ляшко, "Відродження" и "Воля народу" - по одному. Также в списке фигурирует столичный нотариус Надежда Синица, работавшая в апреле-декабре 2014 г. заместителем министра Кабинета Министров (министром Кабмина тогда был Остап Семерак, который попал в правительство по квоте Юлии Тимошенко, а осенью 2014 г. прошел в парламент по списку НФ). Как выяснила программа "Наші гроші", местом работы Надежды Синицы какое-то время был банк "Клиринговый дом", ключевыми участниками которого значатся Иван Фурсин и Юлия Левочкина. Но при всем многообразии связей Синицы она точно не может быть представительницей нескольких фракций одновременно. И вряд ли она идет в ЦИК по квоте "Оппоблока". Скорее всего, она таки представляет "Народный фронт", представителем которого в Кабмине на должности министра экологии остается уже упомянутый Семерак. Таким образом, выходит, что "Оппоблок" и "Батьківщина" остаются без своих людей в комиссии.

Не исключено, что и "Батьківщина", и "Оппоблок" и не собирались подавать всерьез своих кандидатов, чтобы не голосовать за всех кандидатов. Обеим этим фракциям такой демарш был бы выгоден для мобилизации электората и привлечения симпатиков, а заодно и для того, чтобы лишний раз заявить о попрании норм демократии и будущих фальсификациях на выборах. Но 24 января Тимошенко передумала и потребовала включить в список кандидатов в члены ЦИК представителя "Батьківщини" Андрея Евстигнеева.

Конечно, само по себе это еще не может сорвать назначение нового состава ЦИК. Но есть еще и внутренние противоречия в правящей коалиции. БПП и НФ в равной мере заинтересованы в том, чтобы продвинуть своего человека на должность председателя ЦИК.

Наиболее вероятными кандидатами на этот пост со стороны БПП считаются Ольга Желтова и Светлана Кустова, однако они не имеют опыта работы на крупных политических должностях. Желтова сейчас является заместителем заведующего секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, Кустова - помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Ирины Фриз.

Со своей стороны, НФ хотел бы видеть во главе ЦИК Наталию Бернацкую, которая сейчас является первым заместителем министра юстиции, а ранее (с марта 2014-го по январь 2015-го) была правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека. Для ее карьеры должность рядового члена или даже зампредседателя ЦИК - не слишком высокая ступенька.

К тому же НФ очень хочет иметь гарантии от возможных неприятностей или невыполнения союзнических обязательств со стороны БПП во время будущей кампании по выборам в парламент. И пост главы ЦИК как раз и мог бы служить залогом, что интересы НФ будут соблюдены при дележе мест в общем списке (если две партии все-таки объединятся), мажоритарных округов (если они сохранятся), портфелей в новом правительстве и т.д. Стоит отметить, что Бернацкая - это прямая креатура министра юстиции Павла Петренко, который является ближайшим другом лидера НФ Арсения Яценюка.

В любом случае партнерам по коалиции будет необходимо договориться не только насчет председателя, но и по кандидатурам на должности двух заместителей и секретаря ЦИК. БПП и НФ будут иметь в комиссии более половины мест (восемь или девять с учетом Синицы, или даже 10 с учетом "ударовца" Диденко из 15), а по закону комиссия полномочна лишь в том случае, если избраны и приняли присягу не менее 10 ее членов. И на заседании по выборам руководства ЦИК должны присутствовать не менее 10 членов комиссии. Поэтому БПП и НФ нужно договариваться друг с другом, а если среди их представителей окажется "слабое звено" (например, та же Синица), то и с другими силами.

Ситуацию осложняет еще и то обстоятельство, что парламент должен голосовать отдельно за каждого члена ЦИК (а не за список). То есть необходимы 13 результативных голосований, а это для нынешней Верховной Рады довольно трудная задача. Поэтому есть немалый риск того, что парламент отправит в отставку 13 старых членов ЦИК, но 13 новых избрать не сможет. Или изберет, скажем, только семь новых, чего будет недостаточно для возобновления работы комиссии. Все будет зависеть от степени взаимного недоверия между фракциями.