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Big Mac index: гривня недооценена на 69%
13:56 24.01.2018 |
Украинскую гривню признали самой недооцененной валютой по "индексу Биг-Мака".
Об этом сообщает The Economist.
"Индекс Биг-Мак" был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности и используется как шутливый показатель стоимости валюты.
Например, средняя цена биг-мака в Америке в январе 2018 года составила 5,28 доллара, в то время как в Китае он стоил всего 3,17 доллара. Таким образом, "индекс Биг-Мака" указывает, что юань недооценен на 40%.
В Украине в января 2018 года биг-мак стоил 1,64 доллара. Это означает, что гривня недооценена к доллару на 69%.
Курс гривни, по подсчетам The Economist, должен составлять около 8,9 гривны за доллар.
Однако, согласно рейтингу, только в трех странах валюта считается переоцененной - это Швеция, Швейцария и Норвегия.
"Бургекономика" не позиционируется как точный показатель валютного перекоса. Однако, "индекс Биг-Мак" стал мировым стандартом, он включен в несколько учебников по экономике, а также является предметом не менее 20 академических исследований.
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