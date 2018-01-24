ZIK Hard: Портнов изложил программу реванша Путина в Украине

Юрій Васильченко / Depo.ua

Появление в эфире украинского канала бывшего чиновника Януковича Андрея Портнова вызвало, мягко говоря, возмущение в украинском обществе.

Во-первых, Портнов открыл телесезон на канале ZIK именно в День соборности Украины. Во-вторых, впервые со времен Майдана в эфире украинского канала политик - беглец из команды Януковича преспокойно размышлял о провалах нынешней власти. Напомним, дело против Андрея Портнова, бывшего заместителя Сергея Левочкина в АП времен Януковича, прокуратура Киева возбудила еще в мае 2014 г. Портнову инкриминировали несколько эпизодов. Первый - он якобы, используя служебное положение, незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко, а также завладел средствами университета. Второй - чтобы влиять на судебную систему, уже как представитель высшего учебного заведения Портнов стал членом Высшего совета юстиции. В 2014 он даже попал в санкционный список Евросоюза, однако уже в октябре 2015-го сообщил, что выиграл суд и ЕС вычеркнул его из этого списка.

А теперь попробуем проанализировать сказанное Андреем Портновым, ведь он изложил поэтапный план смены власти в Украине, который уже реализовывается. План простой: "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании", которая стартует в декабре, после смены главы государства кем-то другим (бывший юрист Януковича сознательно не называет имена, потому что кто угодно, кроме Порошенко, реваншистов устраивает), произойдет переформатирование парламента. Без перевыборов, потому что политсилы будут подстраиваться под нового "папу". Иначе говоря, смену проевропейского вектора государства реваншисты ожидают ранее 2020 года, когда заработает новоизбранный парламент.

Второе - похоже, целью выхода Портнова в эфир было усилить российские пропагандистские вбросы. Хотя сам спикер, в отличие от подавляющего большинства служак Януковича, живет не на России, а в Австрии, это не означает, что его заявления не могут согласовываться с российскими спецслужбами. Он акцентировал на трех откровенных вбросах: война на востоке выгодна украинской власти, потому что выборы на Донбассе изменят политическую карту парламента в пользу оппозиции; когда кто-то не верит в правдивость так называемых "писем Порошенко" в ФСБ, распространенных близким к Саакашвили грузинским каналом "Рустави-2", пусть проведет собственное журналистское расследование (эти слова выглядят как будто анонс еще какого-то компромата); Порошенко не может объявить референдум относительно вступления в НАТО как из-за длительной процедуры подготовки всеукраинского референдума, так и из-за позиции самого Альянса.

Можно и не сомневаться, что дословно или в интерпретациях, близких к оригиналу, сказанное Портновым будет обсуждаться на других телеканалах. Ведь в Украине все телеканалы принадлежат олигархам, каждый из которых играет в свою игру против действующей власти. И "венский прорицатель" Портнов в данном случае устраивает их всех. Сейчас он козыряет своими юридическими победами, однако, если взглянуть на его политическую биографию, где и сотрудничество с "приватовцами" Игоря Коломойского, и с Юлией Тимошенко, и с Виктором Медведчуком, и с "газовиками" Фирташа-Левочкина, возникает подозрение, что этому юристу просто дали возможность отбелиться от компрометирующих связей с режимом Януковича. Но у этих договоренностей есть другая сторона - когда власть конфликтует с кем-то из бывших работодателей Портнова, он активизируется в информационном пространстве.

И, наконец, последний важный момент из сказанного Портновым - дифирамбы НАБУ за "независимость". Предположение о том, что именно он хотел этим сказать, оставим экспертам и конспирологам. Но, согласитесь, такие слова из уст юриста Януковича звучат более чем странно...

С чем именно связан его выход в эфир ZIK? Вероятно, это стало консолидированным решением олигархического интернационала беглецов Фирташа - Онищенко - Коломойского. "Интер" и 1+1 в качестве медиа-площадок не подходят, это конкретно "палит" их владельцев, относительно ZIKа, то часть зрителей еще живет стереотипом о львовском патриотическом канале, но в основном никто и не догадывается о реальных спонсорах этого медиа-ресурса. А СБУ, похоже, называть их имена и не собирается.

Сейчас в соцсетях негодуют из-за этой программы, которая, очевидно, не просто так появилась именно в годовщину гибели первых Героев Небесной Сотни. Однако, заметьте, из лагеря так называемого журналистского сообщества, еврооптимистов и общественных антикоррупционеров - мертвая тишина. Более того, никто из политиков и экспертов, которые такие все из себя патриоты, не объявили бойкот ZIK. Почти стопроцентно гарантируем, что в ближайших эфирах будут не только соратники Саакашвили, но и провластные депутаты. Ибо жажда пиара - непобедима.

Отметим, что это не первый скандал на этом канале за последнее время. На прошлой неделе ZIK покинула ведущая программы "Zіткнення" и руководитель информационного департамента Роксана Руно, фактически указав на причастность к каналу Медведчука. Собственно, после эфира Натальи Влащенко с Портновым в этом сомневаться значительно меньше людей.